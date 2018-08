Reportan “varios fallecidos” en tiroteo en centro comercial de Jacksonville

JACKSONVILLE, Florida. Un tiroteo se desató el domingo en un centro comercial donde se llevaba a cabo un torneo de videojuegos en esta ciudad del este de Florida, dejando varios muertos y hospitalizados, informaron las autoridades.



Un sospechoso murió en The Jacksonville Landing, un centro comercial con restaurantes y tiendas junto al río St. John’s. Se desconoce si otras personas participaron, reportó la policía de Jacksonville.

A través de Twitter y Facebook, la policía le advirtió a la gente que no acudiera al lugar. “El área no es segura en este momento”, señaló.

“Estamos encontrando a muchas personas ocultas en áreas cerradas con llave en The Landing. Les pedimos mantener la calma, quédense donde estén escondidos. Los equipos tácticos SWAT están haciendo una búsqueda metódica dentro de The Landing. Vamos a llegar a donde ustedes están. Por favor no salgan corriendo”, indicó la policía.

Las autoridades no proporcionaron más información.



El GLHF Game Bar en el Landing estaba realizando un torneo del videojuego Madden 19 cuando sucedió la balacera. Posteriormente la policía acordonó tres cuadras alrededor del lugar.



The Jacksonville Landing, en el centro de la ciudad, suele albergar conciertos y otros eventos de entretenimiento.



(Con información de The Associated Press y Redes Sociales)