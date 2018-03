Explosiones de paquetes bomba en Texas podrían estar conectadas

Las autoridades creen que un paquete-bomba que mató a un adolescente e hirió a una mujer en Austin, Texas, el lunes está vinculado con una muerte en circunstancias similares en otra parte de la ciudad, y consideran si el racismo fue el motivo, ya que todas las víctimas eran negras.



La explosión del lunes ocurrió en una vivienda cerca del vecindario de Windsor Park, matando a un joven de 17 años y dejando gravemente herida a una mujer, dijo a reporteros el comandante policial Brian Manley.



Poco después de la conferencia de prensa, la policía fue llamada a investigar otra explosión en otra parte del este de Austin. Las autoridades no han determinado que esa segunda explosión fue por una bomba.



La agencia de emergencias del condado Austin-Travis tuiteó que el segundo estallido dejó gravemente herida a una mujer de unos 70 años de edad, y que otra mujer, de unos 80 años de edad recibió tratamiento por una cuestión médica no relacionada. Las autoridades no han divulgado si la mujer herida es negra también.



Las explosiones ocurren justo cuando cientos de miles de turistas acuden a Austin para disfrutar del festival South By Southwest. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que reporte todo objeto sospechoso que reciban.



El primer estallido el lunes tuvo lugar a unos 20 kilómetros (12 millas) de la vivienda donde el 2 de marzo un paquete-bomba mató a Anthony Stephan House, de 39 años. Ese estallido inicialmente fue clasificado como muerte sospechosa, pero ahora se le considera un homicidio.



Manley dijo que los detectives sospechan que los ataques del lunes están vinculados ya que en ambos casos los paquetes fueron dejados en la puerta de la casa en horas de la noche y no fueron enviados ni por correo normal ni por servicios de mensajería.



Aclaró que ni el Servicio Postal de Estados Unidos ni servicios privados como FedEx y Ups tampoco tienen registros de haber manejado ese paquete.



"Hay ciertas similitudes que nos impiden por el momento descartar que ambos casos están relacionados”, expresó Manley.

(Associated Press)