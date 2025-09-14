Terence Crawford vence a Canelo y confirma que es el mejor de su era

Getting your Trinity Audio player ready...

En lo que se puede calificar como la pelea del año debido a la magnitud de la promoción y la estatura de los dos contrincantes, fuimos testigos de una exhibición de boxeo por el mejor boxeador de su era. Terence Crawford le propinó una paliza a Saul “Canelo” Álvarez ganándole una decisión unánime por anotación de 116-112, 115-113, 115-113 en la categoría Super Mediano.



Bajo un lleno total de 70,482 espectadores, el estadio Allegiant en la ciudad de Las Vegas se vistió de gala como anfitrión de una cartelera boxística que pudiera cambiar el destino del deporte, ya que esta fue promovida por Dana White en cooperación con Turki Al-Sheik, dos megapromotores que han prometido llevar el boxeo al nivel de la UFC.

En la audiencia se encontraban pasadas luminarias de la talla de Evander Holyfield, Mike Tyson, Antonio Tarver y Connor McGregor entre otros. Del mundo del espectáculo asistieron figuras como Sofía Vergara, Charlize Theron, Mark Wahlberg y Jason Statham, entre otras.



Crawford llevó la delantera desde el principio con su acostumbrado jab y su excelente precisión. Durante los primeros seis asaltos básicamente fue intocable.

En los tres próximos episodios Canelo dio su mejor esfuerzo, pero para ese momento ya era tarde. El zurdo de Omaha Nebraska retomó el control de la pelea en el décimo round, dejando ya sin esperanza al mexicano.



Con esta victoria, el cuatro veces campeón eleva su marca a 41-0 y se cementa como uno de los mejores púgiles en la historia del boxeo. Mientras tanto, Canelo sufre su tercer revés en un resumé que lee 63-2-2.

Cubano Raiko Santana vence a Steven Nelson

En una de las preliminares, el cubano Raiko Santana Martínez obtuvo la mejor victoria de su carrera al derrotar por nocaut en el primer round al afroamericano Steven Nelson. Su actuación sorprendió a los expertos ya que Nelson salió de favorito y el nativo de San Luis, Pinar del Río, lo doblegó en 2:38. La pelea fue a peso pactado de 172 libras.



Con ese triunfo, el pinareño residente en El Paso, Texas, cuenta con una marca de 13-4. Mas importante pone su nombre entre los futuros candidatos a una pelea por el campeonato de los semicompletos.



Ahora solo queda la expectativa de si Canelo recibe una revancha por parte de Crawford.