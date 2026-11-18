Getting your Trinity Audio player ready...

Un tercer cargamento de ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos llegó este martes al aeropuerto internacional Abel Santamaría, en Santa Clara, con 700 kits de alimentos y otros 700 de artículos de higiene destinados a familias vulnerables de la provincia de Sancti Spíritus.

La Oficina de Prensa del Obispado de Santa Clara informó que la asistencia será distribuida por Cáritas en la zona rural de Banao, situada a unos 22 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sancti Spíritus, así como en otras comunidades cercanas.

La directora de Cáritas Santa Clara, Vanesa Hernández Toledo, estuvo a cargo de recibir y supervisar el cargamento, que forma parte de los envíos humanitarios organizados por Estados Unidos a través de la Iglesia Católica para atender a familias afectadas por la crisis económica que atraviesa Cuba.

La organización recordó que, debido a las necesidades existentes en el país, la asistencia solo podrá llegar a una parte de la población más vulnerable.

“Hay muchas personas y familias pobres y necesitadas. A todas quisiéramos llegar, pero eso es imposible”, expresó el obispo de Santa Clara, monseñor Arturo González Amador, en declaraciones citadas por el Obispado.

El religioso advirtió que los recursos disponibles permitirán atender únicamente las situaciones más urgentes y que su alcance será limitado.

“Esta ayuda solo paliará las necesidades de esas familias durante unos pocos días. Se trata de una ayuda humanitaria, no de un proyecto de asistencia social permanente”, señaló.

Por su parte, Hernández Toledo agradeció el envío y expresó su esperanza de que la distribución se desarrolle sin contratiempos y beneficie a las familias seleccionadas.

Los envíos forman parte de un programa de asistencia humanitaria de 100 millones de dólares aprobado en mayo por la administración del presidente Donald Trump, de los cuales 60 millones se canalizan mediante la Iglesia Católica para distribuir alimentos y artículos de primera necesidad directamente a la población cubana, sin la intermediación del Gobierno de La Habana.

La coordinación de estas operaciones fue abordada recientemente durante una reunión en La Habana entre el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, y una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

La delegación estuvo encabezada por el cardenal Sean O’Malley, arzobispo emérito de Boston, y contó con la participación del arzobispo Borys Gudziak.

“Hablaron sobre la situación en Cuba y la coordinación de los envíos de ayuda humanitaria de la Administración Trump a través de Cáritas Cuba para los más vulnerables”, informó la Embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.

Durante noviembre, otros vuelos procedentes de territorio estadounidense han transportado asistencia destinada a comunidades vulnerables de Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.