Temporada de Grandes Ligas: todo se decide en el juego 162

Getting your Trinity Audio player ready...

Este domingo termina la temporada regular de las Grandes Ligas y todavía quedan dos boletos por definirse para la postemporada.

Los Astros de Houston y los Rangers de Texas, ambos con récord de 80 victorias y 81 derrotas, se disputan la corona de la división Oeste de la Liga Americana.

Los Rangers enfrentan a los Mellizos de Minnesota y los Astros a los Atléticos. Si ambos ganan o pierden sus respectivos encuentros, Houston avanzaría a la postemporada por haberle ganado a Texas la serie particular.

Los Rangers necesitan ganar y que los Astros pierdan para arrebatarles la división.

Si los dos pierden, terminarían con balance de 80-82 y sería la primera vez en la historia en que un equipo pase a los playoffs con récord negativo en una temporada completa de 162 juegos.

Las únicas ocasiones en que esto ocurrió fue en 1981 y 2020, en ambos casos, en temporadas recortadas por una huelga de jugadores o por la pandemia del Covid-19.

En la Liga Nacional, los Filis de Filadelfia, con 87-74, y los Diamondbacks de Arizona, con 86-75, se disputan el último comodín.

Los Filis se miden a los Rays de Tampa Bay y los Diamondbacks a los Padres de San Diego.

Filadelfia clasifica con una victoria o con una derrota de Arizona. Los Dbacks necesitan ganar y que los Filis pierdan para quedarse con el último comodín de la Nacional.

La serie entre ambos quedó igualada 3-3. El siguiente criterio de desempate sería las victorias de cada equipo ante rivales de su división. Arizona ganó 32 contra equipos de la división Oeste y Filadelfia ganó 28 contra equipos del Este.

La postemporada arranca el martes con las series de comodines. En la Americana, se medirán los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York en el Bronx, mientras que los Medias Blancas de Chicago jugarán como visitantes contra el que gane el Oeste entre Houston y Texas.

En la Nacional, los Cachorros de Chicago viajarán a California para medirse a los Padres de San Diego, mientras los Bravos de Atlanta esperan por los Filis o los Diamondbacks.

Los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland, en el joven circuito, y los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Angeles, por la Nacional, quedaron bye para la primera ronda de la postemporada.