Temen que haya sido envenenado activista ruso que interrumpió partido final Moscú 2018

Pyotr Verzilov, miembro del colectivo artístico ruso Voina y portavoz no oficial del grupo de activismo Pussy Riot estaría hospitalizado y en condición de salud grave. Sus amigos temen que haya sido envenenado.

El sitio web The Meduza, el 12 de septiembre citó declaraciones de la pareja de Verzilov, Veronika Nikulshina, quien asegura que el activista ha comenzado a perder la visión, el habla y la movilidad.

Otros amigos citados por este sitio aseguran que el también creador de la página digital Mediazona, recibe tratamiento en la sección de Toxicología de la Clínica Bakhrushin de Moscú.

​Mediazona, que reporta sobre los juicios a los activistas rusos, también afirma que Verzilov está hospitalizado en estado crítico.

"Nuestro amigo, hermano y camarada Petr Verzilov está en reanimación. Su vida corre peligro. Creemos que fue envenenado", denunció el grupo Pussy Riot en su cuenta oficial en Twitter con un enlace al artículo donde se anunciaba que fue hospitalizado.

Verzilov fue condenado junto a otros a miembros de Pussy Riot a permanecer 15 días en la cárcel por interrumpir brevemente, vistiendo uniformes de policía, el partido final de la Copa Mundial de Fútbol, disputado el 15 de julio por Francia y Croacia.

Verzilov es miembro desde finales del 2000's del grupo disidente Voina (Guerra).

El actuaba junto a su entonces esposa, Nadezhda Tolokonnikova, quien posteriormente formó Pussy Riot junto a las opositoras Maria Alyokhina and Yekaterina Samutsevich.