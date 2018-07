Talento cubano en Grandes Ligas ¿quiénes son y cuánto ganarán?

Los jóvenes peloteros cubanos siguen siendo muy codiciados en el mercado de Grandes Ligas, tal como afirmó este jueves el analista Jesse Sánchez, del sitio Major League Baseball.

Los cubanos se han levantado desde dentro de un listado de más de 150 prospectos que Grandes Ligas está contratando en el periodo 2018-2019, en el que se incluyen peloteros de Colombia, Cuba, Curazao, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Venezuela.

Entre los jugadores de Cuba que aparecen en buenas posiciones en el draft se sitúan en la lista de los Mejores 30 prospectos internacionales: en el No. 9 aparece Osiel Rodríguez, en el No. 14 Sandy Gastón y en el 29 Denny Larrondo.

También está ubicado el jardinero Víctor Víctor Mesa, quien no ha sido declarado como agente libre, hijo del polémico Víctor Mesa. Se suma a esta tropa de criollos el campocorto Alexander Vargas, que es elegible para firmar y podría hacerlo durante el período actual.

Hasta ahora los prospectos cubanos que están listos para firmar con equipos de la MLB incluyen, el antesalista Malcom Núñez ( $300,000 con los Cardenales de San Luis) y el jardinero Jairo Pomares ($975,0000 Gigantes de San Francisco).

Por su parte el conjunto de las medias Blancas de Chicago tiene en la mesa de negociación a los cubanitos jugadores de cuadro Bryan Ramos y Harold Díaz, con contratos de $ 300.000 cada uno.

Ya han pasado los días en que los prospectos cubanos firmaron por cifras de siete dígitos debido a los límites en los bonos de cada equipo, pero la cantera de talentos de la isla sigue siendo una parte importante en el mercado de jugadores.

A continuación el listado de prospectos, el país de procedencia, el equipo y el pago:

1. Diego Cartaya*, C, Venezuela - Dodgers ($2,500,000)

2. Marco Luciano*, OF, Dominican Republic -- Giants ($2,600,000)

3. Misael Urbina*, OF, Venezuela -- Twins (2,750,000)

4. Orelvis Martinez*, SS, Dominican Republic -- Blue Jays ($3,500,000)

5. Richard Gallardo*, RHP, Venezuela -- Cubs ($1,000,000)

6. Gabriel Rodriguez*, SS, Venezuela -- Indians ($2,100,000)

7. Noelvi Marte*, SS, Dominican Republic -- Mariners ($1,550,000)

8. Starlyn Castillo*, RHP, Dominican Republic -- Phillies ($1,600,000)

9. Osiel Rodriguez, RHP, Cuba -- Yankees

10. Kevin Alcantara, SS, Dominican Republic -- Yankees

11. Antonio Gomez*, C, Venezuela -- Yankees ($600,000)

12. Junior Sanquintin*, SS, Dominican Republic -- Indians ($1,250,000)

13. Francisco Alvarez*, C, Venezuela -- Mets ($2,700,000)

14. Sandy Gaston, RHP, Cuba

15. Jose De La Cruz*, OF, Dominican Republic -- Tigers (1,800,000)

16. Alvin Guzman*, OF, Dominican Republic -- D-backs (1,850,000)

17. Jose Lopez*, OF, Dominican Republic -- Cubs ($1,500,000)

18. Eduarqui Fernandez*, OF, Dominican Republic -- Brewers ($1,100,000)

19. Adinso Reyes*, SS, Dominican Republic -- Tigers ($1,450,000)

20. Eduardo Garcia, SS, Venezuela -- Brewers

21. Jose Rodriguez*, C, Venezuela -- Rangers ($2,000,000)

22. Alejandro Pie*, SS, Dominican Republic -- Rays ($1,400,000)

23. Eduardo Lopez*, OF, Dominican Republic -- Red Sox ($1,150,000)

24. Alexander Ramirez, OF, Dominican Republic -- Angels

25. Freddy Valdez*, OF, Dominican Republic -- Mets ($1,450,000)

26. Branlyn Jaraba*, SS, Colombia -- Brewers ($1,100,000)

27. Luis Matos*, OF, Venezuela -- Giants ($725,000)

28. Joel Machado*, LHP, Venezuela -- Cubs ($850,000)

29. Denny Larrondo*, RHP, Cuba -- Yankees ($550,000)

30. Jerming Rosario*, RHP, Dominican Republic -- Dodgers ($600,000)

[Con información de mlb.com y Redes sociales]