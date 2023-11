Tabacaleros de Pinar del Río, ante el desafío de una zafra sin recursos y el miedo a perder sus tierras (VIDEO)

Con un plan de 12.905 hectáreas, la campaña tabacalera 2023-2024 inició el 20 de octubre en Pinar del Río. Desde esta provincia, productores en San Juan y Martínez, la meca del tabaco en Cuba, describen las difíciles condiciones que enfrentan en la recién iniciada cosecha.

Osmany Poveda Hernández, quien labora en la cooperativa tabacalera Hermanos Saíz, dijo que hace una semana el director de la misma amenazó a los campesinos productores: si no logran cumplir con el plan acordado por las autoridades, les quitarán las tierras en usufructo.

“En estos momentos aquí los campesinos están indignados por completo, porque los están obligando, diciéndole que si no siembran les van a quitar las tierras. En la reunión, el presidente de la cooperativa también confirmó que no había nada para darle a los campesinos, no hay abono, no hay fertilizante, no hay nada, no hay ningún tipo de productos que les puedan dar, eso es sin contar el petróleo”, explicó Poveda.

La campaña de preparación de tierras para la actual zafra tabacalera se encuentra muy atrasada, principalmente por falta de insumos y combustible, y aún no se ha rotulado la tierra. Las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual comprometerá la calidad del tabaco al violar el cronograma.

Se suma, además, el descontento por parte de los cosecheros por impagos de la pasada temporada. También hay muchas casas de secado que todavía están dañadas, cuando ya se cumplieron 13 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano.

Pinar del Río produce el 65 % del tabaco en el país, y más de 20 toneladas de tabaco de la campaña tabacalera del 2022-2023 que estaban almacenadas en casas de secado se mojaron y se perdieron como parte de los daños provocados por el paso del meteoro en septiembre 27 del pasado año.

El tabacalero Jorge Luis Hernández, que trabaja en la cooperativa 40 aniversario, señaló: “Aquí nos tienen engañados, sin condiciones de ningún tipo, nada, en cero, no nos dan lo que necesitamos para fabricar las casas de tabaco”.

Cecilio Saavedra, también productor de esa cooperativa, describió las terribles condiciones de trabajo que ellos enfrentan y aseguró que las autoridades no le permiten a los productores cosechar autoconsumos de alimentos, a pesar de la escasez y los altos precios de los granos, el arroz y los vegetales. El campesino que intente sembrar algo que no sea tabaco también se arriesga al decomiso del usufructo.

“Es un abuso lo que están haciendo con los campesinos, ya lo que hace falta es que nos den con el látigo por la espalda. Entonces, de qué vamos a vivir si no tenemos respaldo para ir a una tienda a comprar un poquito de frijoles, no tenemos nada”, expresó Saavedra.

Juan Ponciana aseguró que son pésimas las condiciones que enfrentan la mayoría de los productores en la zona de San Juan.

“A los campesinos, si no producen, les quitan la tierra... casas de tabaco que llevan 10 años encuera. Aquí no hay más nada, los trabajadores sin comer, sin tomarse un buche de café, sin tomarse un buche de leche, sin comerse un plato de almuerzo, porque ni almuerzo ni comida”, relató.

Marino Murillo Jorge, director del Grupo Empresarial Tabacuba, durante una visita realizada a esa región, de cara a la presente zafra tabacalera, los días 26 y 27 de octubre prometió mayores ganancias a quienes produzcan más.

“Le vamos a pagar más caro el sobrecumplimiento, el que coja 1,4 toneladas de tabaco por hectáreas no tiene que pagar el cincuenta por ciento de costo de los insumos”, explicó Murillo.