Supercompleto cubano Lenier Peró a pelea crucial en Las Vegas este sábado

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El camagüeyano Lenier Peró buscará dar el próximo sábado 25 su último paso hacia la pelea que le permita convertirse en el primer cubano campeón de peso super pesado en la historia del boxeo profesional.

Peró, de 33 años e invicto en 13 combates, con ocho nocauts, enfrentará al estadounidense Jarrell Miller en la pelea estelar de la cartelera que se disputará en el hotel Fontainebleau de Las Vegas.

Miller, de 37 años, tiene récord de 27 victorias, 22 antes del límite, con dos empates y una derrota.

El combate será eliminatorio hacia el cinturón supercompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el ganador deberá enfrentar obligatoriamente al campeón ucraniano Oleksander Usyk en su próxima pelea.

Usyk ostenta además las coronas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El zurdo camagüeyano, apodado “El Justiciero”, derrotó por decisión unánime al estadounidense Jordan Thompson, el 1 de noviembre del 2025, en Orlando, Florida.

Un triunfo sobre Miller le daría la posibilidad de hacer lo que no pudieron Jorge Luis González, Juan Carlos Gómez, Odlanier Solís o Luis Ortiz.

González fue el primer cubano en pelear por la corona supercompleta de la OMB, pero cayó ante Riddick Bowe el 17 de junio de 1995.

Gómez, en el 2009, y Solís, en el 2011, perdieron ante el ucraniano Vitali Klitchsko por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y “King Kong” Ortiz tuvo no una, sino dos oportunidades y en ambas fue derrotado por Deontay Wilder, también por el título del CMB en 2018 y 2019.

Y otro cubano, Frank Sánchez, también apunta al sueño de ser el primer campeón profesional supercompleto nacido en la Mayor de Las Antillas.

Sánchez (25 triunfos, con 18 nocauts y una derrota) se medirá al norteamericano Richard Torrez Jr a la sombra de las pirámides de Giza, en Egipto, el próximo 23 de mayo.

Esta pelea había sido pactada originalmente para el pasado 28 de marzo en Las Vegas, pero fue cancelada por una lesión del cubano.

Torrez Jr está invicto en 14 combates profesionales y tiene 26 años, siete menos que Sánchez, apodado The Cuban Flash.

El combate será eliminatorio hacia el cinturón supercompleto de la FIB y al igual que en el caso de la pelea entre Peró y Miller, el ganador deberá enfrentar obligatoriamente a Usyk.