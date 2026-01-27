"Son tan represores como los que lo metieron preso", médicos de Quivicán denunciados por manipulación

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades sanitarias de la prisión de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, han sido denunciadas por manipular el expediente médico del preso político Roberto Pérez Fonseca.

Su madre, Liset Fonseca, denunció el lunes en un video divulgado en Facebook que, tras más de cuatro años de exámenes médicos, el galeno de la cárcel está negando anteriores diagnósticos de esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y congestiva, y úlceras bulbo duodenales, y asegura que solo está aquejado de gastritis.

“El médico de la prisión le dijo que la última biopsia le había dado que solamente tenía gastritis; es decir, que todo el diagnóstico que se había hecho anteriormente ya no existía”, dijo la madre del condenado a 10 años de cárcel, tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.

Al preso político se le han realizado endoscopías, biopsias y otros exámenes, pero no ha recibido la asistencia de un especialista para tratar sus dolencias.

“A veces se ha tenido que inyectar hasta dos veces al día por los dolores. Ha tenido vómitos con sangre, ha tenido heces fecales con sangre”, dijo la señora.

“Desde el año pasado se pidió que lo llevaran a la Comisión Médica para un extrapenal y, después de muchas mentiras, la abogada llamó y su expediente no estaba en los tribunales. A finales de año fui y presenté una queja en Atención a la Ciudadanía por esta situación. Al mes me dan la respuesta y me dicen que lo iban a llevar a la comisión”, relató.

“Ahora vienen con esta historia de que no tiene nada. Y estos médicos, este médico, que se están prestando para decir lo que les dicen que digan, son tan represores como los que lo metieron preso, los que lo han amenazado”, subrayó la madre del preso político sentenciado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir.

Los mensajes publicados sobre el video de Fonseca muestran un amplio estado de indignación y solidaridad pública ante la situación del preso político. Usuarios exigen atención médica urgente y reclaman de manera reiterada su libertad.

En su informe al 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) resaltó el caso de Pérez Fonseca, a quien, además de otras alegaciones, “se le niega la atención médica”.

A mediados de 2024, en entrevista con el medio Diario de Cuba, su hermano, el activista cubano asentado en Canadá, Albert Fonse, dijo sobre la actuación de las autoridades cubanas respecto a su hermano enfermo: "No es un error ni una casualidad. Es parte de un patrón de maltrato y abandono deliberado".

"Estamos hablando de un preso de conciencia, condenado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que está siendo castigado con la indiferencia médica y expuesto a un deterioro físico cada vez mayor”, denunció el activista.