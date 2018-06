Singapur designa un "área especial" para la cumbre entre Trump y Kim

Las autoridades de Singapur ha designado una zona del centro de la ciudad-estado como "área especial" de cara a la cumbre del día 12 entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, recogen hoy medios locales.

El diario oficial del Gobierno de Singapur publicó el domingo una orden pública para anunciar la medida, que será efectiva entre los días 10 y 14, ambos incluidos, y afecta a un área del núcleo urbano.

En la zona delimitada, donde se prevén fuertes medidas de seguridad, se encuentra el hotel Shangri-La, uno de los emplazamientos donde versiones insistentes sitúan el cara a cara entre Trump y Kim, según el canal Channel News Asia.

En el área acotada también se encuentran otras cadenas hoteleras como Hilton o Four Season, además de varios centros comerciales y al menos cinco estaciones del sistema de metro de la urbe. Las autoridades, no obstante, aún no han anunciado el lugar de la reunión prevista para el martes de la próxima semana.

El "área especial" también sería escenario de posibles reuniones entre los representantes de EEUU y Corea del Norte, y de "cualquier actividad previa y eventos sociales relacionados con la cumbre".

La reunión entre Trump y Kim será la primera entre líderes de los dos países tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953) y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.

Tras varios vaivenes, e incluso la posible cancelación de la cita por parte de Trump ante las desavenencias con Pyongyang en torno a un eventual modelo de desarme, ambas partes han confirmado que la histórica cumbre se celebrará finalmente en Singapur y en la fecha inicialmente prevista.

