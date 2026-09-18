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Senador Bernie Moreno propone fecha para elecciones presidenciales en Venezuela

Source: Reuters
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Senador Bernie Moreno propone fecha para elecciones presidenciales en Venezuela

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El Senador republicano, Bernie Moreno, propone establecer el 24 de julio de 2027, día del natalicio del libertador Simón Bolivar, la fecha para elecciones presidenciales en Venezuela. Moreno reconoce que el país no esta preparado de inmediato , es necesario fijar desde ya una fecha para los comicios

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