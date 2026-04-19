Seguridad del Estado amenaza con encarcelar nuevamente a "El Vaquero" de Las Tunas

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El opositor y expreso político Yandier García Labrada, de 42 años, fue amenazado la semana pasada por un agente de la Seguridad del Estado y un oficial de la Policía, quienes se personaron en su vivienda para informarle que sería encarcelado nuevamente si continuaba con su activismo político.

Según denunció su hermano, el activista Irán Almaguer Labrada, las autoridades se presentaron para “hacer amenazas por el activismo de mi hermano Yandier”, advirtiéndole que “si seguía haciendo eso, pues iba a ir nuevamente a prisión”.

Almaguer explicó que el hostigamiento responde a que su hermano, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en Las Tunas, comenta a las personas las bases de la organización para llegar a “un cambio político justo”.

Ante la amenaza de un nuevo arresto, el hermano del activista reafirmó su postura: “Nosotros somos activistas del movimiento cristiano de liberación y nuestro trabajo es proclamar la liberación, proclamar la libertad de nuestro país”.

García Labrada, natural de la localidad de Manatí, fue liberado el 16 de enero de 2025 tras cumplir cuatro años y tres meses de una condena de cinco años. Durante su reclusión, pasó por las prisiones de El Típico, La Carbonera, El Yeso y Guabineyon.

El traslado entre estos centros dificultó las visitas de sus familiares, lo que fue denunciado como un “doble castigo” para su familia, incluyendo a su madre, una mujer anciana y muy enferma.

Conocido como "El Vaquero" y antiguo trabajador de la Empresa de Flora y Fauna en la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes-La Isleta, García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos. Allí protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otros presentes, aunque él fue el único que quedó bajo prisión preventiva.

En julio de 2021, tras pasar nueve meses sin ser llevado a juicio, fue sentenciado a la pena máxima de cinco años por los supuestos delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias, en un proceso calificado como "lleno de irregularidades".

Debido a su situación, en enero de 2021 la CIDH emitió medidas cautelares a su favor y, en junio de ese año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando su detención.