Seguridad del Estado amenaza a activista Yunia Figueredo y detiene a su esposo

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La periodista independiente y activista de derechos humanos Yunia Figueredo denunció que agentes de la Seguridad del Estado acudieron este miércoles a su vivienda en Jaimanitas, La Habana, para amenazarla por su participación en una actividad organizada por la Consejería de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Según relató Figueredo, dos oficiales de la Seguridad del Estado llegaron en una motocicleta a su vivienda, ubicada en 228 entre Tercera y Tercera A, en horas del mediodía. Los agentes le reprocharon haber asistido, junto a su hija mayor y su esposo, el escritor y periodista independiente Frank Correa, a una actividad realizada el viernes 14 de agosto.

La activista aseguró que durante el interrogatorio los oficiales le recordaron que mantiene un proceso abierto por su participación en las manifestaciones ocurridas en Jaimanitas durante la crisis eléctrica. Además, advirtieron que su hija está próxima a ingresar a la universidad y que su participación en la oposición podría ocasionarle problemas con sus estudios.

La situación se agravó horas después, cuando un vecino informó a Figueredo que su esposo, Frank Correa, había sido detenido en Quinta Avenida y trasladado en un patrullero policial.

“Estoy en shock; su teléfono está apagado. Hasta que no tenga noticias de él lo declaro desaparecido y responsabilizo a la Seguridad del Estado por su integridad física”, denunció Figueredo.

La activista pidió además solidaridad y oraciones por la seguridad de su esposo.

La denuncia ocurre semanas después de que residentes de Jaimanitas protagonizaran protestas por los prolongados apagones y la falta de agua.

En un reporte publicado el 6 de julio, se documentó cómo la crisis eléctrica había provocado jornadas de hasta tres y seis días con apenas unas horas de servicio. Los residentes denunciaron que la electricidad era restablecida durante períodos muy breves, sin que las autoridades ofrecieran una solución permanente al deterioro del sistema.

La falta de electricidad también agravaba la crisis del agua, debido a la dependencia de los sistemas de bombeo del suministro eléctrico. Incluso cuando regresaba la corriente, vecinos reportaban que el agua no llegaba a las viviendas por las fallas y la baja presión de la red.

En ese contexto, Figueredo había participado en las manifestaciones de Jaimanitas y, según su propia denuncia, los agentes de la Seguridad del Estado utilizaron ahora ese antecedente para advertirles sobre las consecuencias que podrían enfrentar ella y su hija por sus actividades.

La detención denunciada de Frank Correa y las amenazas contra Figueredo se producen, por tanto, en medio de un escenario de creciente tensión social provocado por los apagones, la falta de agua y las protestas vecinales en distintos puntos de La Habana.

Hasta el momento de esta denuncia, Figueredo afirmó no haber recibido información sobre el paradero de su esposo y responsabilizó a la Seguridad del Estado por su integridad física.