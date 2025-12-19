Enlaces de accesibilidad

Secretario Rubio: Maduro no colabora en la lucha antidrogas, sino colabora con los narco

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el dictador Nicolás Maduro no colabora con Estados Unidos en la lucha antidrogas, sino colabora con narcos y terroristas.

