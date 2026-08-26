Secretario de Estado Rubio recibe en Washington al canciller mexicano

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para conversar subre la necesidad de cooperación en prioridades regionales comunes.

El secretario Rubio hizo un llamado a su interlocutor mexicano a tomar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos a través de la frontera común, desmantelar las organizaciones terroristas y los cárteles extranjeros y privarlos de armas.

Durante el encuentro, ambos funcionarios destacaron los importantes avances en materia de seguridad, y el canciller mexicano reiteró la importancia de continuar trabajando con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Asimismo, abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.

Esta es la primera vez que los jefes de la diplomacia de ambos países se reúnen cara a cara, luego establecer contactos anteriores por vía telefónica o participado en espacios de trabajo y delegaciones ampliadas.

El pasado 9 de abril, Rubio llamó a Velazco para felicitarlo por su nombramiento como canciller de México y lo convidó a reunirse para hablar de temas bilaterales, invitación que finalmente se concretó este miércoles.

En su conferencia de prensa diaria, Claudia Sheinbaum aseguró que mantiene un canal abierto con el presidente Trump, con quien ha conversado telefónicamente 21 veces, además de coincidir en la Copa Mundial de fútbol que organizaron ambos países y Canadá.

La presidenta mexicana anticipó que podría viajar a Estados Unidos en diciembre para asistir como invitada a la Cumbre del G-20, que se llevará a cabo en la ciudad de Miami.