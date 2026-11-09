Secretario de Estado Marco Rubio felicita al nuevo presidente de Paraguay

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El secretario de Estado, Marco Rubio, habló el domingo con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, para felicitarlo por asumir el cargo, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político vinculado al escándalo de Ueno Bank.

En la llamada, Rubio le reafirmó a Alliana el compromiso de Estados Unidos con una alianza sólida y duradera con el pueblo paraguayo, dijo en un comunicado el Departamento de Estado.

En la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó la cooperación bilateral en materia de seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo.

El mandatario agradeció a Rubio una invitación para una próxima reunión, aunque no precisó la fecha, el lugar ni la agenda del eventual encuentro.

En declaraciones a la prensa paraguaya este lunes, Alliana afirmó que el secretario de Estado estadounidense manifestó su disposición a fortalecer la alianza entre Asunción y Washington.

La relación con Estados Unidos fue uno de los ejes de la política exterior paraguaya durante la administración de Peña. Paraguay participó en la coalición militar Escudo de las Américas por invitación del presidente Donald Trump y mantuvo posiciones coincidentes con Washington en asuntos como el respaldo a Israel y Taiwán.

Alliana ya se había reunido con Rubio en Washington en agosto pasado. Tras asumir la presidencia, agradeció además la solidaridad expresada por el gobierno estadounidense ante la crisis y aseguró que mantendrá el trabajo para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

La conversación se dio después de una semana de crisis política en el país sudamericano. El Banco Central del Paraguay inició un proceso de resolución de Ueno Bank, entidad privada que habría recibido recursos estatales durante el gobierno de Peña.

El ahora expresidente paraguayo presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por el Senado, que procedió a destituirlo mediante un juicio político por mal desempeño de funciones, y activó el mecanismo de sucesión que llevó a Alliana, hasta entonces vicepresidente, a la jefatura del Estado.

Luego de que las autoridades procedieran a allanar el domingo la casa de Peña, este quedó en prisión preventiva, imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor.