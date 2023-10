Secretario Blinken sostuvo reuniones en Jordania; Secretario de Defensa llega a Israel

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, EXIMBank, informó este martes a Martí Noticias que algunos informes de prensa han reportado erróneamente que canceló una línea de crédito aprobada para la empresa estatal mexicana, PEMEX.



Los informes de prensa y algunos legisladores mexicanos argumentaron que PEMEX perdió una línea de crédito con EXIMBank de casi 800 millones de dólares debido a la reportada donación de petróleo de PEMEX a Cuba.



El director de PEMEX declaró el lunes ante la Legislatura mexicana que no hubo una cancelación de crédito y tampoco un donativo de crudo a Cuba.



En un mensaje enviado por email por un vocero de la entidad, EXIMBank precisa que no canceló ninguna financiación previamente aprobada para PEMEX.



Explicó en ese sentido que había una solicitud para financiación adicional de EXIMBank que no progresó, y que cualquier tipo de pregunta sobre dicha solicitud debe ser hecha a PEMEX.



EXIMBank agregó que ayuda humanitaria a Cuba no es considerada una violación de las sanciones de Estados Undisos, y no debería ser un obstáculo a la financiación de EXIMBank.

El lunes, el director general de la petrolera mexicana PEMEX, Octavio Romero, negó en una comparecencia ante la Legislatura que la empresa estatal haya donado crudo a Cuba u otros países.

Romero abordó este tema cuando la diputada del PAN, Gina Geraldina Campuzano, expresó su enojo por la reportada cancelación de una línea de crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, EXIMBank, provocada por la existencia de estos donativos.

"En PEMEX abunda la corrupción...usted le ha regalado petróleo a Cuba, apoyando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Con eso de que Morena es fan de la dictadura, le ha mandado más de 200 millones de dólares en petróleo a escondidas...a Cuba, y no le ha cobrado un solo peso", declaró Campuzano.

"Como vil tirano de PEMEX, lo maneja a su antojo, y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones", subrayó. También comentó que "el chistecito" por "andar jugando de padrino" ha salido caro porque ahora PEMEX "está inscrito en la lista negra (de EEUU)".

El director de PEMEX insistió en que no hubo donaciones de combustibles "a ningún gobierno extranjero" y que él no está mintiendo.

El diario mexicano El Milenio reportó la semana pasada sobre la cancelación y la congresista estadounidense María Elvira Salazar ha elogiado la decisión de EXIMBank de anular los créditos.

Además, a finales de septiembre, la agencia de noticias financieras Bloomberg reportó que México estudiaba formas de cobrar las multimillonarias donaciones de crudo a Cuba, presionado por el ascenso en los precios del petróleo y los problemas fiscales de PEMEX.

El medio citó declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, quien aseguró que el gobierno mexicano está buscando formas de aliviar la presión sobre las finanzas públicas que representa esta "ayuda" enviada a la isla por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México.

"Por supuesto" cualquier medida de ese tipo tendría que evitar violar las sanciones estadounidenses, dijo la diplomática en referencia al embargo de Estados Unidos a Cuba, precisó Bloomberg.

Entretanto, la agencia Reuters ha informado que México inició exportaciones regulares de crudo y otros productos a Cuba a finales del primer trimestre y que desde entonces ha despachado unos 2.8 millones de barriles a la isla.

También indicó que el tanquero de bandera cubana Vilma se encontraba el lunes en la terminal mexicana de Pajaritos, en el Golfo de México, cargando unos 400 mil barriles de crudo para exportación a Cuba.

(Con reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)