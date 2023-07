Se necesita cooperación para garantizar un orden mundial libre y próspero

A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:



Durante un reciente debate en Washington, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que el mundo se encuentra en un “punto de inflexión”, donde las decisiones actuales darán forma al futuro durante décadas.



Señaló que después de un tiempo de relativa seguridad y prosperidad tras el final de la Guerra Fría, han aparecido importantes disruptores:



“Obviamente, el ascenso de China que tiene tanto el poder como la intención de cambiar el sistema en el que vivimos. Una Rusia revanchista con la que lidiamos todos los días. Una panoplia de desafíos transnacionales interrelacionados y, lamentablemente, que se refuerzan mutuamente, desafíos globales, que tenemos que encontrar una manera de enfrentar de manera efectiva”.



Esos desafíos incluyen la proliferación de sistemas de información con múltiples consecuencias no deseadas; migración; inseguridad alimentaria; cambio climático; amenazas a la salud mundial; la recesión de la democracia; y competencia geopolítica.



“Tenemos una visión clara e inequívoca de lo que nos gustaría que fuera el mundo: libre, seguro, abierto, próspero”, dijo. “Significa países que son libres de decidir cuál será su camino, quiénes serán sus socios. Significa un sistema internacional construido alrededor de reglas, transparentes, aplicados de manera justa y equitativa con bienes, con información, con personas que fluyen legal y libremente”.



Por otro lado, dijo el secretario Blinken, nos enfrentamos a países que quieren borrar cualquiera de las normas y estándares que han llevado a la prosperidad en los últimos 75 años; países que quieren reafirmar esferas de influencia y utilizar prácticas depredadoras para ganar poder económico; que utilizan la información como arma y afirman que los derechos humanos universales son asuntos puramente internos.



Para contrarrestar tal visión del mundo, Estados Unidos está, primero, invirtiendo en su propia competitividad. En segundo lugar, está trabajando para revitalizar sus alianzas y asociaciones, como la OTAN y las asociaciones en el este de Asia:



“Al mismo tiempo, también hemos estado construyendo asociaciones adecuadas para el propósito, donde diferentes grupos de países, y no solo países, otras partes interesadas, otros actores, el sector privado, el mundo no gubernamental, se unen para tratar de abordar problemas discretos.”



Cuando se le pidió que describiera la “doctrina Biden”, el secretario Blinken, quien declaró su resistencia a las doctrinas en general, dijo: “Comienza con nuestra fuerza en casa, nuestra competitividad, con las inversiones que estamos haciendo; y luego se trata de asegurarnos de que nos estamos fortaleciendo y, según sea necesario, forjando nuevas alianzas y nuevas asociaciones. Porque no podemos hacerlo solos”.