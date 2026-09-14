"Sabemos exactamente lo que queremos": Machado pide fecha para elecciones

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La líder opositora María Corina Machado afirmó que la agenda política venezolana debe comenzar por la definición de un calendario que establezca una fecha concreta para la celebración de elecciones libres y transparentes, mientras otros dirigentes opositores plantean acelerar las conversaciones destinadas a establecer una ruta electoral.

En una entrevista publicada por Democrats Review, Machado sostuvo que la prioridad debe ser fijar claramente el camino hacia unos nuevos comicios.

“Para nosotros, los venezolanos, la agenda está clara. Sabemos exactamente lo que queremos, comenzando por un calendario electoral que incluya una fecha concreta para la celebración de elecciones libres y transparentes”, afirmó.

Machado expresó además su expectativa de que antes de finalizar 2026 sean designadas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dos instituciones que considera fundamentales para garantizar el proceso.

La dirigente opositora no precisó cuál sería el mecanismo para concretar la renovación de ambos poderes públicos ni ofreció detalles sobre la existencia de un eventual acuerdo. Sus declaraciones se producen mientras sectores de la oposición venezolana discuten las condiciones institucionales necesarias para avanzar hacia una ruta electoral.

Figuera habla de reinstitucionalización del TSJ

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015, regresó a Venezuela y aseguró que un segundo ciclo de conversaciones contempla asuntos relacionados con la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia.

Figuera señaló que entre los asuntos abordados se encuentran aspectos vinculados con la convocatoria para la postulación de magistrados, además de garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

“Son temas muy importantes de cara a sentar las bases que garanticen un proceso electoral y una ruta electoral, que es lo que quiere efectivamente el pueblo venezolano”, afirmó.

El dirigente opositor César Pérez Vivas, por su parte, pidió acelerar las conversaciones y recomendó a Figuera que, una vez reanudado el proceso, las partes permanezcan negociando de manera continua y eviten interrupciones prolongadas.

“Yo quisiera recomendarle muy respetuosamente a la doctora Figuera, ahora cuando van a empezar de nuevo a conversar, se declaren en sesión permanente. Porque no puede seguir esta técnica: hablamos cinco días, nos retiramos un mes, volvemos al otro mes”, expresó.

Pérez Vivas sostuvo que el objetivo prioritario de la mesa debe ser alcanzar las condiciones necesarias para la celebración de una elección presidencial y cuestionó que las conversaciones se extiendan hacia asuntos que, a su juicio, deberían corresponder a un futuro gobierno.

Hasta ahora no se ha anunciado oficialmente una fecha para las elecciones ni un acuerdo definitivo para renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.