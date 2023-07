El comienzo de junio en Crimea de este año estuvo marcado por una organización particularmente activa de todo tipo de fiestas y supuestas «discusiones». Sus participantes, siendo claros, a veces no sabían a qué evento acudir. Que si el cumpleaños de Pushkin y los foros «sobre los beneficios del idioma ruso”, que si el Día de Rusia y «La gran palabra rusa”, que si el Club de Livadia sobre el tema del “russkiy mir está al borde de la rotura» y muchos otros. ¿Por qué hay tanta propaganda rusa en un territorio tan pequeño?

Es simple: ‘russkiy mir‘, al no haber obtenido una victoria fácil en la guerra contra Ucrania, mostrando, como afirman los científicos y políticos ucranianos, su esencia fascista, ahora ha comenzado a sufrir derrotas en la ideología y en la propaganda. Ciudades destruidas, cientos de miles de civiles asesinados, enormes daños económicos y ecológicos en el territorio de Ucrania y, finalmente, la voladura de la presa de Kajovka, que creó una catástrofe humanitaria planetaria no evoca ni amor ni confianza, incluso entre los fanáticos del «mundo ruso». Es por eso que los ideólogos rusos llaman a la resistencia a los repugnantes mitos rusos que se han extendido por todo el mundo «rusofobia» y tratan de «comprender» y “explicar». Famosos propagandistas de la idea rusa se unieron a la discusión sobre este tema: el director del Instituto de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), Konstantin Zatulin, el ya profesor ruso, Dmytro Tabachnyk (ex Ministro de Educación de Ucrania – ed.), el representante de la administración rusa de Crimea bajo el presidente de la Federación Rusa, Georgy Muradov, el sociólogo Yevgueniy Kopatko (anteriormente trabajaba en Ucrania), el director de cine Nikita Mijalkóv, graduados de la Universidad Nacional Ucraniana de Tavria que hicieron la carrera de «ciencias» y ahora son “docentes”: Andriy Nikiforov, Oleksandr Mashchenko, Sergiy Kyselyov y otros, incluidos los representantes de los «nuevos territorios rusos».

Antes del inicio de la sesión plenaria, los participantes e invitados del Club de Livadia se familiarizaron con las exposiciones «La Taurida rusa: territorio, poder, sociedad» y “Hasta el botón del soldado ruso«. Curiosamente, todos los materiales de las exposiciones, especialmente la última (la exposición «… Hasta el botón del soldado ruso» fue formada en 2021 por los museos de la península y estuvo dedicada a la campaña en Crimea bajo el mando de Vasily Dolgorukov, ed.) contradecían el contenido de la propia conferencia.

Sus participantes discutieron apasionadamente sobre la pertenencia histórica de Crimea a Rusia, sobre la prosperidad de Crimea bajo el dominio ruso, y sobre el contenido de la exposición y su título, tomado del famoso poema de Maximilián Voloshin, “Hasta el botón del soldado ruso», estaba claro que todo es al revés.

Pero los propagandistas rusos se olvidaron de las «placas romanas» y las «monedas helénicas» y recordaron sólo el «botón del soldado ruso», y la declaración del poeta de que «Aquí, en estos pliegues de mar y tierra, / El moho de las culturas humanas no se secaba» / El espacio de los siglos fue estrecho para la vida / Hasta que nosotros, Rusia, llegamos…”.

Estas palabras del poeta se perciben como una advertencia sobre la repetición: «Durante cien años y —desde Catalina— / Pisoteamos el paraíso musulmán, / Talamos los bosques, abrimos las ruinas, / Sacudimos y devastamos la tierra …”.

Y las palabras «Nos emborrachamos de nuevo con vino y sangre / En los últimos trágicos años. / Contienda y hambre y guerra, / Bautizando a la gente con espada y llama, / Todo el antiguo Horror fue levantado desde el fondo...» suenan como una descripción de la anexión de 2014.

Los participantes de la «Gran Palabra Rusa» entendieron que, por mucho que teoricen, «el mundo ruso ya se rompió», lo que efectivamente reflejaron en el tema del Club de Livadia. En él, Georgy Muradov admitió que «el Imperio ruso nunca ha estado en una situación tan difícil». Y Konstantin Zatulin tuvo que excusarse por sus palabras descuidadas de que Ucrania se quedaría de todos modos. Sólo agregó que no quiere eso, y por lo tanto, en su opinión, no hay nada por lo que criticarlo (a Muradov, ed.), ya que es realista.

El discurso del presidente del parlamento ruso de Crimea, Vladimir Konstantinov, fue la charla principal. En primer lugar, contó cómo el liderazgo ruso moderno imagina las fronteras de Rusia. «Rusia debe recuperar su posición en la región del Mar Negro en la medida de su presencia en esta región a finales del siglo XVIII – principios del XIX… Entonces, en 1783, no sólo nuestra península se convirtió en rusa, sino también todo el territorio del Kanato de Crimea, una gran parte de la región del mar Negro del Norte» … Durante los años siguientes, Rusia aseguró el control sobre toda la costa norte del mar Negro: desde la desembocadura del Danubio hasta el Cáucaso. Fue dentro de estos límites que el mundo ruso se dispuso a desarrollar un nuevo espacio para sí mismo… Se estaba transformando rápidamente en Novorossiya (Nueva Rusia, ed.)…”

Entonces, Konstantinov admite que el Kanato de Crimea fue anexado, y lo que él llama Novorossiya estuvo lejos de ser siempre ruso. «Aquí creció muy rápidamente una red de ciudades…», dice, aunque Maximilián Voloshyn llamó a este proceso «Pisotearon el paraíso musulmán…».

Y la principal insatisfacción de la actualidad es que «la Federación Rusa, a partir de 1991, obtuvo una pequeña y mal equipada salida al mar Negro…». En realidad, esto no es cierto, ya que Rusia, al igual que en tiempos de la URSS, poseía la Flota del mar Negro en Crimea, es decir, en Feodosia, Sebastopol, Eupatoria y otras bases.

Sin embargo, la conclusión del orador no lo tiene en cuenta: «Necesitamos restaurar el borde de seguridad exterior a lo largo de nuestras fronteras occidentales… Tales, sin duda, son las fronteras de la posguerra de la URSS… No eran simplemente movidas significativamente hacia el oeste y el sur en comparación con las rusas modernas. La URSS estaba rodeada por un contorno externo de Estados aliados a lo largo de casi todo el perímetro de sus fronteras estatales. En el oeste, miembros de la Organización del Pacto de Varsovia, en el este, los aliados de Mongolia y Corea del Norte. Una red de Estados neutrales no alineados, como Austria, Yugoslavia, la misma Suecia y Finlandia, que hoy van camino de la OTAN, discurría por la línea de enfrentamiento de la Organización del Pacto de Varsovia con el enemigo más probable. Durante el colapso de la URSS, perdimos el contorno de seguridad exterior. Junto con el borde exterior, cayó el interior formado por las Repúblicas de la Unión. Como resultado, las fronteras rusas a principios del siglo XXI retrocedieron a las fronteras de principios del XVII … En una palabra, idealmente deberíamos esforzarnos por restaurar las posiciones perdidas: llegar a las fronteras occidentales de la URSS y crear un contorno de seguridad exterior a su alrededor… Pero esto, sin duda, es una tarea para un período histórico largo… Idealmente, entre nosotros y Europa, no debería haber ninguna Ucrania, ni grande ni pequeña. Esta es una tarea a largo plazo, pero es por lo que debemos esforzarnos...».

Es decir, Konstantinov admite que tanto el Pacto de Varsovia como la URSS fueron creados sólo en beneficio de Rusia, y de ninguna manera en beneficio de las repúblicas, y más aún de los países del Pacto de Varsovia, contra los cuales, por cierto, la URSS llevó a cabo ataques armados. Por ejemplo, contra Hungría y Checoslovaquia. Es sorprendente que el Pacto de Varsovia ocupara los países del… Pacto de Varsovia. Al mismo tiempo, Konstantinov envía un mensaje a toda Europa: a pesar de la posible derrota en la guerra contra Ucrania, cuya inevitabilidad ya casi ha sido aceptada en Rusia, Moscú nunca se detendrá. Buscará venganza y reclamará la tierra de los Estados europeos incluso años después.

Con respecto a la frontera con Ucrania, Konstantinov cree que “cualquier Ucrania es potencialmente hostil a Rusia y puede ser utilizada en su contra por nuestros adversarios geopolíticos. El programa mínimo para hoy es obvio: la liberación de todo el territorio de las nuevas regiones rusas y su inclusión en la Federación Rusa completamente dentro de las antiguas fronteras administrativas. Pero para mí es obvio que preservar la costa del mar Negro, ciudades como Odesa, Járkiv, Dnipropetrovsk (la ciudad rusa de Katerynoslav) (actual Dnipró, ed.) como parte de Ucrania es imposible. Esto no nos permitirá alcanzar los objetivos establecidos para la Operación Militar Especial (OME) por nuestro presidente… Sería extremadamente importante llevar la frontera suroeste de Rusia a la línea Kyiv-Odesa. Al oeste de la misma, no habrá ni grandes centros industriales, ni reservas de recursos naturales, ni siquiera un potencial demográfico significativo. Si se forma allí algún tipo de Ucrania posterior a la de la OME, la amenaza de su lado para el estado ruso se debilitará significativamente. Por supuesto, tal Ucrania puede (y definitivamente lo hará) convertirse en un trampolín para varias facciones de las fuerzas rusofóbicas. Pero es posible que tenga que vivir con ella por un tiempo. Y es por eso que debemos recibir garantías confiables de su desmilitarización, el libre desarrollo dentro de sus fronteras de la lengua y la cultura rusas, la ortodoxia canónica, el respeto de las autoridades locales por nuestros santuarios civilizatorios. En resumen, todo el territorio de la antigua Ucrania debe ser devuelto al seno del mundo ruso o deben prepararse las condiciones políticas para tal regreso…”.

Los apetitos imperiales de Moscú, que Konstantinov sin duda expresará en esta etapa, se extienden no sólo a la devolución de todo el pasado imperial tanto de la URSS como del Imperio Ruso, que adquirió en constantes guerras, sino que incluso los supera. Por esta razón, Moscú está lista para luchar incluso hoy, que es lo que está haciendo en Ucrania.

Sin duda, Vladimir Konstantinov ve el retraso crónico de Rusia con respecto al nivel de vida y los logros en los países europeos y los Estados Unidos. Pero él, siguiendo a Nikolái Danilevski, llama al «europeísmo» una antigua enfermedad de los rusos. Él cree que Rusia salvó a Europa muchas veces. Él dice: “Solo después de que los regimientos rusos victoriosos entraron en París, se le abrió el camino para construir un mercado libre y estados nacionales. Un siglo y medio después, nuevamente incursionando en experimentos sociopolíticos con el fascismo y el nacionalsocialismo, Europa aplaudió al Ejército Rojo, que lo liberó de la perspectiva de terminar en hornos y cámaras de gas…”.

La victoria sobre la Francia napoleónica la atribuye a los rusos, aunque fueron las tropas de Prusia, Austria, Inglaterra y Suecia las participaron en la Batalla de París, la principal campaña militar de 1814. Esta victoria fue pírrica, porque más de ocho mil soldados murieron en las batallas por la ciudad, y más de seis mil de ellos eran del ejército ruso. Y también Napoleón no abdicó de inmediato, y no por miedo a los rusos, sino a petición de sus mariscales. De la misma manera, Rusia está luchando hoy. Además, en Europa en la década de 1940, como saben, el Ejército Rojo no siempre fue recibido con aplausos, ya que los países de Europa del Este recibieron la tiranía de Stalin en lugar de la tiranía de Hitler. El Gulag soviético fue un modelo de campos de concentración. Muchos de Europa del Este fueron encarcelados allí. Hoy, muchos países no aplauden, sino que construyen museos de ocupación y derriban monumentos a los líderes militares rusos.

Pero Konstantinov sigue esperando el agradecimiento de Europa: «Por supuesto, no recibiremos ningún agradecimiento por estos rescates. Nuestra caridad no los cura de la rusofobia. Al contrario, alimentan esta rusofobia…».

Al mismo tiempo, Konstantinov «no tiene dudas de que, habiéndose encontrado una vez más en otro callejón sin salida, Europa, como si nada hubiera pasado, volverá a rogarnos por la salvación. Y es posible que la salvemos de nuevo, para cerciorarnos una vez más de su ingratitud…». Sólo el constructor ruso, Vladimir Konstantinov, puede entender el proceso histórico de esta manera.

Konstantinov saca una conclusión extraña del estado actual de la Rusia atrasada y la Europa civilizada. Él cree que «hoy Europa no puede darnos NADA (así muestra el original, ed.)”. Al mismo tiempo, es obvio que las armas rusas están anticuadas en comparación con todos los modelos occidentales, en relación con lo cual el presidente ruso, como se sabe, instruyó a su complejo militar-industrial a «estudiar estos arsenales», «aumentar cualitativamente» las capacidades de Rusia y mejorar sus armas, «en función de la experiencia que se obtenga», y «al mismo tiempo, es necesario hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible”. Al mismo tiempo, Konstantinov cree que «Por primera vez en los últimos 300 años, ha surgido una situación en la que Occidente no nos interesa. Después de todo, el mito de la superioridad occidental sigue influyendo en la conciencia pública y la orientación política de las élites. Pero ya ha llegado un punto de inflexión fundamental en nuestras relaciones con Occidente…» ¿Resulta que Putin también se vio afectado por el «mito de la superioridad occidental”?

Con respecto a Ucrania, Vladimir Konstantinov actúa como una especie de pequeño Napoleón que por alguna razón piensa que puede decidir el destino de Ucrania y que lo hará. Él llama al deseo del pueblo ucraniano de crear su propio Estado una «enfermedad ucraniana». Inventó una nueva teoría sobre Ucrania, en la que interpreta a su manera la enseñanza de Vladimir Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación.

Sus raíces pueden verse en las consecuencias de la ucranización, un proceso iniciado en la URSS hace exactamente 100 años. En abril de 1923, en el XII Congreso del Partido Comunista Ruso (bolchevique), se realizó un curso sobre la indigenización de los suburbios nacionales. Uno de sus líderes e ideólogos reconocidos, Nikolai Bujarin, habló abiertamente sobre los principios de la nueva política nacional de los bolcheviques en el congreso. En su opinión, el pueblo ruso «debe ganarse la confianza de las naciones anteriormente oprimidas». El por qué es: «Ser inferior a otras naciones».

Además, Konstantinov complementa a Lenin con su teoría de que «hace exactamente cien años en la Unión Soviética, se inició el proceso de formación de etnocracias». Al mismo tiempo, no menciona el chovinismo ruso del que habló Lenin, y no cree que bajo las condiciones del chovinismo ruso, la etnocracia rusa fue la primera en formarse, que era un parásito de todas las demás naciones. Y Lenin, como dijo Bujarin, simplemente quería reducir temporalmente este parasitismo de la etnocracia rusa para que crecieran las repúblicas nacionales, y cuando esto sucedió, los bolcheviques detuvieron la indigenización y fusilaron a toda la intelectualidad nacional en todas las repúblicas. Konstantinov atribuye a las repúblicas el «parasitismo en el cuerpo del pueblo ruso», aunque, en realidad, ya se ha demostrado aritméticamente que Rusia vivía mayoritariamente a costa de las repúblicas.

Si analizamos no sólo la esfera económica, sino que vamos más allá, veremos represiones, guerras y rusificaciones violentas. Esta es la respuesta a la pregunta de Konstantinov: «¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué empezaron a rechazar todo lo ruso?». Entonces resulta que Rusia, junto con Europa tomó París, pero después de eso, Francia siguió el camino de «construir un mercado libre y Estados nacionales», y Rusia no lo hizo, y todavía no permite que sus «vecindarios nacionales» lo hagan. No en vano Rusia es llamada la «prisión de las naciones».

Konstantinov cree que «todas estas naciones crecieron a partir del 12º Congreso del Partido Comunista Ruso (bolchevique), con la certeza de que Rusia siempre les debe algo». Aunque incluso el mapa que Zorkin le trajo a Putin muestra que hubo un tiempo en que Ucrania ya existía y Rusia aún no existía. La misma historia ocurre con otros pueblos de la antigua URSS, por ejemplo, kazajos, azerbaiyanos, bálticos, georgianos, armenios, que en muchos aspectos son más antiguos que Rusia y no surgieron de algún congreso partidario.

Konstantinov considera que «todas estas etnocracias estaban inicialmente infectadas por la rusofobia. El ucraniano difería del resto sólo en que se formó exclusivamente sobre el sustrato étnico ruso. En otras palabras, los rusos entregados a ella “para la reforma» fueron criados en la negación de su propia identidad, su historia y su cultura…» Aunque en realidad todo fue al revés.

No fueron los rusos los que se «forjaron» en Ucrania, sino que los ucranianos crearon el imperio para los rusos con su trabajo e inteligencia, negando casi siempre su identidad. Hay muchos ejemplos: Feofan Prokopovich, el ideólogo de las reformas de Pedro I, el diplomático Andriy Razumovskiy, el «organista» Oleksandr Bezborodko, el reformador educativo Petró Zavadovskiy, el ministro Viktor Kochubey, el famoso comandante militar Iván Paskevich. Rusia fue creada por poetas, escritores, dramaturgos, economistas, comandantes, educadores, médicos e ingenieros ucranianos. Incluso el espacio ruso existió gracias a los ucranianos y a Ucrania. Sin embargo, incluso un libro no es suficiente para enumerar a todos los ucranianos del servicio ruso. Al mismo tiempo, Konstantinov desciende a humillaciones inaceptables: «Allí, de la inmundicia humana franca, se moldearon “ucranianos conscientes», que luego, como piojos de la fiebre tifoidea, se extendieron por todo el cuerpo de la Novorossiya». Parece que al constructor Konstantinov, que estaba acostumbrado a trabajar con piedras y hormigón, nunca nadie le enseñó la ética de las relaciones entre personas cultas.

Y todos estos mitos históricos y fantasías sin fundamento se inventaron para negar científicamente a los ucranianos el derecho más importante de todos los pueblos a crear su propio Estado. Cuando Konstantinov pregunta «¿Qué debemos hacer con Ucrania?» ajusta todo a una conclusión: «Ucrania como Estado no existe». Insulta a los políticos ucranianos y maldice a las autoridades ucranianas. Por lo tanto, en su opinión, es necesario ocupar Ucrania, llevar todos los territorios a Rusia, destruir a los ucranianos como nazis y rusófobos actuales y potenciales. Afortunadamente para los ucranianos, este tema no lo gestionará Konstantinov.

(Este artículo fue publicado y traducido originalmente en Stop Fake)