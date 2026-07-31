Rusia declaró muerto a un cubano que sigue vivo como prisionero en Ucrania

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El cubano Yusbel González Turcas, reclutado para combatir en las fuerzas armadas rusas, fue declarado muerto por Moscú pese a que permanece vivo en un campo de prisioneros de guerra en Ucrania desde agosto de 2025.

El caso fue denunciado por el proyecto estatal ucraniano Quiero Vivir, que divulgó una carta enviada por el Consulado General de Rusia en La Habana a Yaritza González Turcas, hermana del prisionero. El documento, fechado el 14 de julio y firmado por el cónsul general interino Alexei Nekrasov, comunicaba que Yusbel había fallecido durante la denominada “Operación Militar Especial” rusa en Ucrania.

Junto a la denuncia, el programa ucraniano publicó un video como prueba de vida. En las imágenes, el cubano se identifica por su nombre, confirma que nació el 31 de julio de 1973 y señala que se encuentra en el centro de prisioneros de guerra número uno de Ucrania.

Los registros difundidos sobre su caso indican que González Turcas sirvió como soldado raso en las fuerzas rusas y fue capturado en la región ucraniana de Járkov. Permanece recluido como prisionero de guerra desde agosto de 2025.

Menos de un mes entre el contrato y la captura

Según Quiero Vivir, transcurrieron menos de 30 días entre la firma del contrato militar de González Turcas y su captura. El proyecto sostiene que fue enviado al frente de Kupiansk con escasa preparación y colocado en las primeras líneas de asalto.

La organización ucraniana afirma que Rusia utiliza a numerosos combatientes extranjeros como “abridores”, enviados por delante para provocar el fuego de las posiciones enemigas. Estas alegaciones proceden de las autoridades ucranianas y no han sido reconocidas públicamente por Moscú.

Durante su cautiverio, González Turcas habría concedido varias entrevistas y recibido visitas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que también le habrían entregado correspondencia de su familia. Pese a esas evidencias, el Ministerio de Defensa ruso lo mantiene registrado administrativamente como fallecido, de acuerdo con el proyecto ucraniano.

Su hermana habría intentado que Moscú lo incluyera en las listas para futuros intercambios de prisioneros, pero recibió respuestas evasivas debido precisamente a que Rusia lo considera muerto en sus registros.

“Lo visitamos y está vivo”

En una entrevista con Martí Noticias, Orlando Gutiérrez-Boronat aseguró que pudo visitar personalmente a González Turcas durante un viaje a Ucrania y comprobar que se encuentra vivo.

Gutiérrez-Boronat cuestionó la actuación de Rusia y el silencio de las autoridades cubanas ante la situación de sus ciudadanos enviados al conflicto. También denunció que los cubanos reclutados reciben poco entrenamiento antes de ser desplegados en zonas de alto riesgo.

El caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad de Moscú hacia los extranjeros incorporados a sus fuerzas y sobre la asistencia consular que La Habana debería proporcionar a los cubanos capturados.

La Habana no ha divulgado un balance oficial sobre cuántos de sus ciudadanos han combatido para Rusia, cuántos han muerto o cuántos permanecen cautivos. Quiero Vivir asegura haber identificado a más de mil cubanos en las filas rusas, aunque esa cifra no ha sido verificada independientemente por Martí Noticias.