Rubio inicia en Colombia su gira por sudamerica

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este martes en Barranquilla con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, en un encuentro de alto nivel centrado en seguridad, narcotráfico, comercio y el fortalecimiento de la alianza entre Washington y Bogotá.

Rubio llegó en horas de la tarde a Barranquilla y posteriormente se trasladó al Batallón Paraíso, donde funciona la sede alterna de la Presidencia de Colombia. A su llegada al complejo presidencial fue recibido con honores militares.

El encuentro constituye la primera reunión presencial entre Rubio y De La Espriella desde que el mandatario colombiano asumió la presidencia el pasado 7 de agosto.

La agenda incluye seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, relaciones comerciales y cooperación estadounidense para atender las consecuencias del terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto.

Uno de los componentes estratégicos de la visita es la cooperación en energía y recursos naturales. Los dos gobiernos tienen previsto suscribir memorandos de entendimiento relacionados con energía nuclear civil y minerales críticos.

La cooperación en seguridad ocupa otro lugar central. Estados Unidos ha anunciado que prevé proporcionar 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad al nuevo gobierno colombiano, mientras De La Espriella ha endurecido su estrategia contra el narcotráfico y los grupos armados.

Rubio defiende acuerdo petrolero con Venezuela

Antes de abordar el avión en Estados Unidos, el secretario de Estado defendió el reciente acuerdo relacionado con operaciones petroleras venezolanas y aseguró que los nuevos proyectos permitirán generar ingresos para los venezolanos.

“Estos yacimientos serán productivos y generarán regalías e ingresos para el pueblo venezolano. Eventualmente, a través de un gobierno elegido democráticamente, ojalá más pronto que tarde, y beneficiarán directamente al pueblo de Venezuela, en lugar de ir a parar al bolsillo de algún funcionario corrupto o a manos de adversarios estadounidenses y venezolanos”, afirmó Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que algunos de esos campos estuvieron anteriormente controlados por compañías de China y Rusia sin alcanzar su potencial productivo y defendió una mayor asociación de Venezuela con Estados Unidos.

Preguntado sobre por qué Venezuela no fue incluido en su actual recorrido sudamericano, respondió: “Bueno, llegaremos allí eventualmente, como dije. Pero no se puede ir a todas partes. Esta es una semana muy apretada”.

EEUU busca fortalecer su presencia regional

Antes de partir, Rubio explicó que la visita a Colombia forma parte de una estrategia más amplia de Washington para fortalecer su presencia y sus alianzas en el hemisferio occidental.

“Este es un viaje importante. Obviamente, visitaremos a los tres países que mantienen una estrecha relación con Estados Unidos. Compartimos muchos intereses con ellos, tanto en la lucha contra el terrorismo criminal regional y transnacional como en las relaciones económicas. Esperamos cerrar acuerdos comerciales sólidos con estos tres países en un futuro próximo”, afirmó.

Rubio aseguró que existe una tendencia de mayor alineación con Estados Unidos en el hemisferio y vinculó su recorrido con las prioridades establecidas en la estrategia de seguridad nacional estadounidense.

Colombia es la primera parada de la gira. Tras completar su agenda en Barranquilla, Rubio continuará hacia Ecuador y Perú, donde se reunirá con los gobiernos de Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.