Rubio desmiente versiones de una posible renuncia tras las elecciones de medio mandato

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el jueves versiones de que prepara su salida del Gobierno de Donald Trump para competir por la presidencia en 2028 y afirmó que pretende permanecer hasta el final del mandato.
Trabajar para Trump durante todo ese período “siempre ha sido mi plan”, declaró Rubio, quien también ejerce como asesor de Seguridad Nacional, en una entrevista con The New York Times.
“No sé de dónde salen estas cosas, para ser sincero”, afirmó sobre las informaciones de una posible renuncia. “Me encanta el trabajo que estoy haciendo. Y además siempre me río cuando dicen que va a dejar su trabajo. Yo digo: ‘¿Cuál?’”, agregó.
Rubio evitó aclarar si contempla una candidatura presidencial. “Literalmente, ya no voy a hablar de 2028. Simplemente no lo haré”, dijo al diario.
El Departamento de Estado también rechazó un reporte de The Independent sobre una supuesta salida de Rubio para preparar su candidatura.
“Esto es una noticia falsa completamente infundada, basada en ‘fuentes’ anónimas inventadas”, escribió en X Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales.
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