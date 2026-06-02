Rubio denuncia apoyo de La Habana a terroristas y dice que Cuba "necesita reformas sistémicas y serias"
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testificó en una tensa audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde declaró formalmente que "Cuba es un Estado fallido" y que su sistema político actual "no es capaz de reformarse" bajo el mando de sus líderes vigentes.
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