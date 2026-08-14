Rubio califica a Fidel Castro de “fracaso absoluto” y advierte sobre los riesgos de seguir su modelo

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a arremeter contra Fidel Castro y advirtió a quienes pretendan imitar el modelo político del fallecido gobernante cubano terminarán condenados al fracaso.

“Fidel Castro fue un fracaso absoluto en todo, salvo en destruir Cuba y en empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo”, afirmó Rubio en una declaración divulgada en X.

“Aconsejo encarecidamente que cualquiera que se sienta tentado a seguir su ejemplo lo reconsidere detenidamente, pues, de hacerlo, se condenaría también al fracaso”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La declaración de Rubio mantiene la línea que ha defendido durante años sobre el papel de Castro en la historia de Cuba. Tras la muerte del gobernante cubano, el entonces senador por Florida sostuvo que había llegado al poder con promesas de libertad y prosperidad, pero terminó convirtiendo al país en una “prisión empobrecida”.

“El dictador ha muerto, pero la dictadura no”, dijo Rubio en aquella ocasión. También aseguró entonces que “la historia no absolverá a Fidel Castro” y afirmó que sería recordado como “un dictador malvado y asesino que infligió miseria y sufrimiento a su propio pueblo”.

Este 13 de agosto Castro cumpliría 100 años. El régimen cubano declaró 2026 como el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz” y organizó en La Habana el I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” en medio de la peor crisis que ha vivido el país en décadas, marcada por apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como dificultades en el funcionamiento de servicios públicos y sectores productivos.