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Rodrigo Lema, periodista internacional y productor de Azteca Noticias

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Rodrigo Lema, periodista internacional y productor de Azteca Noticias

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Hoy conversamos con el periodista y productor de Azteca Noticias, Rodrigo Lema, sobre su documental “Cuba agoniza”. Hablamos del proceso de producción, los retos de filmar en la isla y su experiencia captando la realidad cubana desde adentro. Un testimonio valiente sobre periodismo y verdad.

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