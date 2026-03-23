Rodrigo Lema, periodista internacional y productor de Azteca Noticias
Hoy conversamos con el periodista y productor de Azteca Noticias, Rodrigo Lema, sobre su documental “Cuba agoniza”. Hablamos del proceso de producción, los retos de filmar en la isla y su experiencia captando la realidad cubana desde adentro. Un testimonio valiente sobre periodismo y verdad.
Episodios
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marzo 16, 2026
Pedro Ferriz, periodista mexicano
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marzo 13, 2026
Dragos Dolanescu, Frente Hemisférico por la libertad
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marzo 11, 2026
Javier Silva Salas, analista político y catedrático
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