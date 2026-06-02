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Revista Mariel

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Revista Mariel

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Un proyecto cultural alrededor de una revista de altísima calidad literaria en Nueva York y Miami, donde participaron Reinaldo Arenas, Juan Abreu, Carlos Victoria, Luis de la Paz, Roberto Valero, René Cifuentes, Reinaldo García Ramos, Lydia Cabrera, Marcia Morgado y José Abreu Felippe.

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