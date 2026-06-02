Revista Mariel
Un proyecto cultural alrededor de una revista de altísima calidad literaria en Nueva York y Miami, donde participaron Reinaldo Arenas, Juan Abreu, Carlos Victoria, Luis de la Paz, Roberto Valero, René Cifuentes, Reinaldo García Ramos, Lydia Cabrera, Marcia Morgado y José Abreu Felippe.
Episodios
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junio 02, 2026
El Puente. Autor: José Mario
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mayo 28, 2026
Noticias de Arte. Autor: Florencio García Cisneros
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mayo 23, 2026
Revista Social. Autor: Conrado Massaguer
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mayo 19, 2026
ARS ATELIER CITY. Autor: Gustavo Valdés
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mayo 16, 2026
Revista Carteles. Autor: Oscar H. Massaguer
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mayo 12, 2026
El Diario de La Marina. Autor: Isidoro Araujo de Lira
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