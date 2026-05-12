Revista Carteles. Autor: Oscar H. Massaguer
Carteles fue una revista cubana fundada en septiembre de 1919 y, se destacó por su acertado trabajo en las temáticas deportivas y sobre espectáculos. Su frecuencia era mensual pero, en 1927 pasó a ser un semanario debido a la creciente aceptación que tuvo en el público cubano de la época.
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