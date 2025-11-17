Revelan detalles de brutal operación de red de tráfico humano entre Cuba y EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida reveló detalles detrás de las largas condenas de prisión contra tres acusados de participar en una violenta conspiración de tráfico de personas y secuestro que operaba entre Cuba, el sur de Florida y Luisiana.



El 18 de septiembre, el juez federal Roy K. Altman condenó a Osmel Benítez, de 40 años y residente en Miami, a 408 meses de prisión. Ese mismo día, Víctor Manuel Pérez Cárdenas, de 39 años y residente en Tampa, recibió 210 meses de cárcel. Una semana después, el 25 de septiembre, Jhonny Walther Izaguirre López, de 45 años y residente en Baton Rouge, Luisiana, fue sentenciado a 346 meses.



"Este fue tráfico humano en su forma más brutal: marcado por secuestro, extorsión y tortura", declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. "Quienes trafican con vidas humanas y se aprovechan de la desesperación de sus víctimas no encontrarán refugio en nuestro distrito".



Según documentos judiciales, en mayo de 2024 los acusados conspiraron para secuestrar a migrantes que habían sido introducidos ilegalmente desde Cuba. El 18 de mayo, Pérez Cárdenas transportó a los migrantes en bote hasta una zona desierta en Key Largo, donde fueron recogidos por Benítez y otros miembros de la organización para llevarlos a Miami.



En una finca de la ciudad, las víctimas fueron retenidas mientras los acusados exigían pagos a sus familiares. Durante el cautiverio, los migrantes sufrieron golpizas con palos y machetes, simulacros de ahorcamiento y amenazas de muerte, según describe la nota de la fiscalía.

En un caso, Benítez y otro cómplice grabaron un video en el que colocaban una soga al cuello de una víctima y lo golpeaban, enviando la grabación a su familia para forzar el pago, detalla el comunicado.



Cuando algunos de los migrantes no pudieron pagar, Izaguirre López intentó trasladarlos a Luisiana para obligarlos a trabajar en su empresa de construcción como forma de saldar la deuda, pero fue detenido, el 20 de mayo de 2024, en la autopista Florida Turnpike.



Los tres acusados se declararon culpables de conspiración para secuestrar, y enfrentan cargos adicionales relacionados con tráfico humano, trabajos forzados y uso de armas de fuego. Tras cumplir sus condenas, serán deportados.



Otros tres presuntos cómplices esperan juicio: Víctor Rafael Arcia Albeja, José Ángel Marrero Rodríguez y Yoelys Prada Ramos.



La investigación está a cargo del FBI en Miami, y el caso es procesado por los fiscales federales Dwayne E. Williams y Bertila L. Fernández.