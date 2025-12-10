Resolución que denuncia los horrores del socialismo no logra el voto unánime del Senado

Getting your Trinity Audio player ready...

Demócratas en el Senado federal bloquearon el martes una resolución que denuncia los horrores del socialismo, presentada por el senador Rick Scott en septiembre pasado y que esta semana buscaba una aprobación en el Pleno de la Cámara Alta, a través de un “consentimiento unánime”.

La Resolución denuncia al socialismo en todas sus formas, ejemplificando los horrores de ese sistema con casos en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), China, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. También buscaba enviar un mensaje de oposición a la implementación de políticas de carácter socialista en los Estados Unidos.

La Resolución de Scott no siguió el procedimiento estándar de pasar primero por un Comité para ser debatida y aprobada, sino que llegó directo al Senado con una solicitud por parte del senador de Florida de que consiguiera el “consentimiento unánime”.

De acuerdo con las reglas internas del Senado, bastaba un voto negativo para que la resolución fuera bloqueada, en este caso fue la votación del senador Richard “Dick” Durbin, demócrata por Illinois, la que se encargó de que el texto no prosperara.

“Los demócratas del Senado acaban de bloquear mi resolución aprobada en la Cámara que condenaba el socialismo como una ideología fracasada y la antítesis del Sueño Americano. Estados Unidos representa libertad y oportunidad. ¿Por qué no pueden estar de acuerdo los senadores demócratas?”, reaccionó el representante Scott tras el bloqueo.

En sus palabras ante el Senado, el republicano por Florida defendió la grandeza del sueño americano sobre la ideología socialista: “El socialismo nunca ha funcionado. Es solo una idea antigua, bárbara y desacreditada que ha fracasado cada vez que se ha intentado”.

“Solo miren a Cuba y Venezuela y a las muchas familias que huyeron de esos regímenes brutales para vivir en mi estado de Florida”, señaló Scott, quien sirve como senador federal en su segundo mandato, luego de ser Gobernador de Florida, el hogar de millones de exiliados cubanos y venezolanos.

La versión complementaria de esta Resolución había sido aprobada de manera bipartidista en noviembre pasado en la Cámara de Representantes.



El texto fue presentado por la congresista cubanoamericana por Florida, María Elvira Salazar, con 285 votos a favor y 98 en contra.

En ambos documentos se identifica a la ideología socialista como una forma de “concentración de poder”, que ha derivado “en regímenes comunistas, gobiernos totalitarios y brutales dictaduras”.

Las resoluciones denuncian además que “el Socialismo ha provocado hambruna y la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo”.