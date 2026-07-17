Rescatistas recuerdan su misión en Venezuela tras los terremotos: "Me voy con la gente"
Rescatistas internacionales que participaron en los terremotos del 24 de junio en Venezuela recordaron su experiencia en las labores de búsqueda y ayuda humanitaria. Aseguran que, además del trabajo en la emergencia, lo que más los marcó fue la solidaridad y el cariño del pueblo venezolano.
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