Rescatan a seis migrantes, cuatro de ellos cubanos, cerca de Isla de Mona, en Puerto Rico

La falta de harina de trigo importada provoca una nueva crisis con el suministro del pan por la canasta básica en Cuba. El volumen normal del alimento debe ser de 90 gramos y las autoridades de la industria alimenticia decidieron reducirlo a 50, además de utilizar mezclas con materia prima de producción nacional, comprometiendo la calidad del producto, alertaron a Martí Noticias residentes de varias provincias del territorio nacional.



En Pinar del Río ha disminuido drásticamente el volumen de pan que se produce y no se sabe qué ingredientes están utilizando como sustituto de la harina importada, explicó el líder campesino Esteban Ajete Abascal.



“Eso no se sabe ni con qué lo están haciendo en estos momentos, no sé si con harina de boniato, porque ni boniato hay, ni de yuca, porque yuca tampoco hay. Entonces no sé qué producto están utilizando, ya no se sabe qué cosa estamos comiendo”, aseguró el agricultor.

Desde el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró expresó que la única alternativa al pan normado es el mercado negro y algunas mipymes con precios excesivos, fuera del alcance de la mayoría de la población.



“La harina que están empleando es de muy mala calidad, realmente nosotros no tenemos otra opción, en el mercado negro una bolsita de 10 panes está rondando los 250 pesos cubanos”, dijo el comunicador.



En el poblado de Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, los residentes se han quejado ante las autoridades por la escasez y la pésima calidad del pan, advirtió Vladimir Ríos Cruz.

“Con la gente de mi pueblo, aquí, en Arroyo Blanco, eso es un crimen, es un abuso lo que tienen en esa panadería con el pan de aquí de este pueblo, esto es un estado fallido no tiene otro nombre”, opinó Vladimir.

En la provincia de Villa Clara se está confeccionando el pan normado con la mitad del volumen que debe llevar y con pésima calidad, nos dijo el emprendedor Yoel Espinosa Medrano, que opera una cafetería.



“Ya ese pan en la mañana cuando sale tiene mal sabor, una hoja seca es lo que parecía ese pan, es lo que le están vendiendo a la población”, describió Espinosa Medrano.



Guantánamo no escapa a la crisis con este importante alimento, señaló Miguel Ángel López Herrera.

“Cincuenta gramos, eso está establecido aquí hace rato, con muy pésima calidad y, ese mismo pan, se vende de manera clandestina en la calle a 25 pesos”, destacó López Herrera.



Llevan cuatro días sin recibir el pan normado en Sagua de Tánamo, donde sólo hay pan disponible en la bolsa negra, informó Alfredo Álvarez Leyva.



“Ese pan de flauta vale 70 pesos y realmente todo el mundo no tiene 70 pesos para comprarlo”, expresó Álvarez Leyva.



Y desde el poblado de Banes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reportó que ya hoy hace una semana que no venden el pan de la canasta básica por falta de harina.



“Nos quitaron la harina y nos dejaron a nosotros sin harina aquí, no hay pan, los panes quienes los venden son las mipymes, y entonces los venden a 70 o 80 pesos”, enfatizó William Tamayo.