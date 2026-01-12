Reportan tres trabajadores muertos en accidentes laborales en Cuba en lo que va de 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos accidentes laborales ocurridos la semana pasada, que dejaron una persona muerta y otras dos lesionadas, vuelven a poner en la palestra pública las deficientes condiciones en las que se desempeñan los trabajadores cubanos.

“Desafortunadamente, tenemos que lamentar la pérdida de la vida de otro trabajador. En lo que va de este año, nuestra organización ha recibido la notificación de la muerte de al menos tres trabajadores y más de dos decenas lesionados en varios incidentes”, indicó a Martí Noticias, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que se posiciona como la voz principal del sindicalismo libre en Cuba y defiende los derechos laborales de los cubanos.

En Nuevitas, Camagüey, Ricardo Arango Soler, de 60 años de edad, operario de la Central Termoeléctrica “Diez de Octubre”, murió en la madrugada del 7 de enero debido a los daños que le ocasionó una caída desde gran altura.

“Las caídas accidentales son una de las causas potencialmente graves de accidentes laborales. Pueden ocurrir debido a varios factores, como superficie resbaladiza, iluminación inadecuada, calzados inapropiados”, señaló el sindicalista.

De acuerdo con información divulgada por la página de Facebook "Nío reportando un crimen2, el accidente ocurrió poco después de que la Unidad número 5 saliera de servicio y el empleado verificaba los daños cuando un peldaño de una escalera en mal estado, cedió bajo su peso.

La Guardia Operativa Provincial inició una investigación para determinar si hubo fallos en los protocolos de seguridad laboral o responsabilidades administrativas, pero hasta el momento no se han hecho públicos resultados oficiales.

También en Cabaiguán, Santi Spiritus, dos trabajadores resultaron heridos en un incendio desatado por la explosión de un fogón de aire que la tripulación utilizaba para cocinar, confirmó el periódico oficialista Escambray.

El siniestro se produjo, el pasado jueves, en el chucho RECA perteneciente a la Refinería Sergio Soto, dentro de un vagón de un tren estacionado en la conocida por “línea vieja” del municipio.

La locomotora 51217, destinada al transporte de combustible, se encontraba detenida en la carrilera de cruce de la estación, a la espera de descargar 10 ferrocisternas en la refinería.

El auxiliar de maquinista Flor Leonardo Santiesteban y el maquinista Nelson Mejía Conde sufrieron heridas cuando maniobraban para desacoplar la locomotora y evitar la propagación del fuego hacia los vagones cisterna. Ambos fueron ingresados en un centro de salud cercano.

Las llamas fueron extinguidas por el Cuerpo de Bomberos con el apoyo de vecinos de la zona. Se creó luego una comisión investigadora para esclarecer las causas y condiciones del suceso.

Cuba, enfrenta desafíos importantes como la falta de ratificación de convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de seguridad del trabajo y prestaciones por accidentes laborales, además del incumplimiento en la práctica de las leyes que sugiere una brecha entre la normativa y la implementación efectiva, de acuerdo a reportes de sindicalistas independientes.

“Los accidentes laborales son evitables y la clave está en cumplir con las normas internacionales del trabajo y los convenios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo”, insistió Hernández Carrillo.

“El año pasado, nuestra organización realizó un estudio con el objetivo de documentar las condiciones reales de salud y seguridad en el trabajo y pudimos apreciar que los trabajadores no reciben formación en seguridad y salud en el trabajo. Tampoco tienen a su alcance equipos de protección como cascos, guantes y calzado adecuados”.

“El estrés, las largas jornadas laborales y las deficiencias en infraestructura son las principales causas de estos accidentes que tienen como único responsable al propio régimen. La protección de los trabajadores se encuentra gravemente comprometida en Cuba”, enfatizó el directivo de la ASIC.