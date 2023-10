Regla Torres, la reina de las "Morenas del Caribe", arremete contra Federación Cubana de Voleibol

Regla Torres, la legendaria integrante de las selecciones cubanas de voleibol que ganaron el oro olímpico en Barcelona'92, Atlanta'96 y Sydney'2000, está que arde contra los directivos deportivos de la isla.



Elegida como la mejor jugadora del mundo en el siglo XX, Torres sacó a relucir todas sus frustraciones luego de 15 años de trabajo como entrenadora en la Escuela Nacional de Voleibol y ver como el deporte en el que adquirió ribetes de leyenda, languidece lastimosamente en Cuba.

En una publicación en su perfil de Faceboook, la ex jugadora aseguró sentirse avergonzada por ver en lo que se ha convertido una disciplina en la que Cuba llegó a ser una potencia mundial, prácticamente invencible, con las llamadas “Morenas del Caribe”, debido a “equivocaciones, malas decisiones, capricho, orgullo, mediocridades, incapacidad, falta de compromiso, la falta de disciplina que conlleva a malos resultados, la infladera, la mentira, los satélites, los especialistas que llegaron a acabar con la escuela cubana de voleibol, los estudiosos, los tira piedras”.



Regla Torres explicó por qué no asistió con la delegación cubana que participa en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, porque decidió no seguir trabajando con el equipo nacional, tras los recientes torneos en República Dominicana y Canadá.

“Me niego a ser la capataz del voleibol, a ser la mala, mientras otros por detrás pasan la mano e intentan quitarte la fuerza moral para ser los buenos de la película. Me niego a que mi nombre, ganado a pulso, se siga arrastrando por la m…, sin tener voz ni voto prácticamente”, insistió Torres.



Una de sus compañeras de aquellos equipos, Marleny Costa, respaldó la publicación de Torres y afirmó que “las decisiones que hemos tomado muchas, es por todo lo que has expuesto, lo has dicho todo o casi todo, porque sé que aún te faltaron muchas cosas, pero espero que aunque sea les dé vergüenza, aunque creo que ni eso tienen ya”.