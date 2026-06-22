Recompensa por información sobre la banda criminal haitiana Viv Ansanm

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A continuación, un editorial que refleja los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos:

El gobierno de Estados Unidos está buscando información sobre una banda haitiana que es notoria por su total falta de respeto por la dignidad humana. Viv Ansanm ha estado directamente involucrada en asesinatos masivos y violaciones colectivas de civiles haitianos, así como en actos de violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití.



El programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 3 millones de dólares y la posible reubicación por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de Viv Ansanm, que ha sido designada como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Formada en septiembre de 2023, Viv Ansanm es una alianza establecida mediante la unión de las dos principales facciones de bandas de Haití que operan en Puerto Príncipe: G-9 y G-Pép. Además de la capital del país, Viv Ansanm lleva a cabo sus actividades violentas en los departamentos de Artibonito, Centro y Oeste de Haití.

Los miembros de Viv Ansanm son responsables de una campaña continua de violencia, incluso contra el gobierno de Haití, estaciones de policía, prisiones y el principal aeropuerto del país en Puerto Príncipe. Este terror organizado ha contribuido, entre otros objetivos políticos, a forzar la renuncia en abril de 2024 del entonces primer ministro de Haití, Ariel Henry.

La banda mantiene su fuerza operativa y resiliencia mediante el reclutamiento forzado, incluso de menores de edad. Su principal fuente de ingresos proviene de la extorsión sistemática y los secuestros para pedir rescate.

RFJ ofrece una recompensa por información que conduzca a la interrupción de las fuentes de ingresos y los mecanismos clave de facilitación financiera de Viv Ansanm, incluyendo:

• Empresas, cuentas bancarias o inversiones propiedad de Viv Ansanm o controladas por sus financistas

• Contribuciones financieras a estos grupos terroristas por parte de donantes y facilitadores financieros

• Transacciones significativas realizadas por instituciones financieras y casas de cambio que beneficien a cualquiera de estos grupos

• Empresas fachada vinculadas a estos grupos o que realicen transacciones financieras en su nombre

• Esquemas delictivos, como secuestros para obtener rescate, en los que participen miembros y simpatizantes de Viv Ansanm que estén beneficiando financieramente a la organización

• Transferencias de fondos, armas, municiones y drones desde o hacia estos grupos y sus operativos

Si tiene información, envíe su pista de forma confidencial. Podría ser elegible para la reubicación y recibir una recompensa.

Contacte a Recompensas por la Justicia a través de Signal, Telegram o WhatsApp al: +1 202-702-7843. También puede establecer contacto mediante el sitio web: www.rewardsforjustice.net o a través de la dirección TOR que aparece en ese sitio.