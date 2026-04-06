Régimen condena a opositor Fernando Vázquez por comentar una publicación en redes

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El Tribunal Municipal de Camagüey condenó este lunes al opositor Fernando Vázquez Guerra a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato.

Su esposa, Anisia Manreso Rivero, explicó a Martí Noticias que ni ella ni ninguno de los familiares pudo acudir al juicio.

“Le avisaron el domingo a las 8:35 de la noche y él estaba llamando por teléfono para avisarnos y, como no había corriente, no teníamos cobertura y no pudo comunicar”.

Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, fue detenido mediante engaño tras recibir una llamada telefónica el 13 de febrero en la que se le citó falsamente a la sede de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) con el pretexto de regularizar documentos de su punto de venta de víveres.

Según detalló su esposa, se trataba de una trampa, ya que agentes de la Seguridad del Estado lo estaban esperando para arrestarlo.

Fue llevado al cuartel provincial de la policía política y acusado de desacato, por comentar una publicación en Facebook que insultaba a un oficial de la Seguridad del Estado.

“Le pedían un año y se lo dejaron en ocho meses porque ellos dicen que, por apoyar la publicación sobre un funcionario del Estado, eso es desacato, una publicación que Yonimiler puso y él la comentó”, agregó Manresa.

Se trata del Mayor Miguel Hermida Ferrer, quien usa el sobrenombre de Kevin, expuesto en un post del periodista independiente Yonimiler del Río, exiliado en Estados Unidos.

Las críticas a funcionarios públicos en redes sociales, incluyendo el presidente, se castigan con prisión, a menudo bajo la figura de desacato.

Manresa Rivero dijo, además, que a su esposo lo devolvieron a la cárcel camagüeyana Cerámica Roja donde el martes tendrá la visita de aseo.

El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, calificó, en una directa en Facebook el proceso ejecutado contra el opositor como una “farsa judicial”.

“En un juicio, en un tribunal comunista sin garantías de ningún tipo, fue procesado hoy Fernando Vázquez Guerra y condenado a ocho meses de prisión por desacato, por publicar su criterio, lo que piensa, lo que siente, en las redes sociales, por decir su verdad, le condenan", comentó.

“Esta es la cuarta condena por motivos políticos que enfrenta Fernando Vázquez Guerra, un camagüeyano valiente que lleva muchos años luchando por la libertad, por la democracia y por el fin de la tiranía castro comunista”, enfatizó Ferrer.