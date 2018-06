¿Quién ha sido el pelotero más completo del Siglo XXI?

Comencé pensando que Ichiro Suzuki ha sido el más completo de este siglo pero como veremos, hay varios candidatos de mérito.

Hace unos días, al dejar de jugar activamente Ichiro Suzuki, señalé que en mi opinión era el jugador más completo de los que se habían desempeñado mayormente en este Siglo XXI, o sea después del año 2000. Enseguida mis compañeros aportaron otros nombres que evidentemente merecen cuidadosa consideración.

¿Qué consideramos nosotros un jugador completo? Creemos que un jugador completo tiene que sobresalir notablemente en los distintos aspectos de la ofensiva y defensiva del deporte y además ser útil o valioso a su equipo. Un jugador que con su actuación hace que la labor de sus compañeros de equipo y dirigencia del mismo, se haga más efectiva y que haya propiciado logros sui géneris o pocas veces alcanzados.

Siguiendo las indicaciones que me han dado y mirando los números de cada uno “por encima” escogí 9 candidatos incluyendo a Suzuki. Esto lo expongo con la certeza de que he dejado a alguien meritorio fuera, pero seguro de que la plana me será enmendada en breve tiempo.

Los candidatos son: Mike Trout, Albert Pujols, Miguel Cabrera, Ricky Herdenson, Rafael Palmeiro, Alex Rodríguez, Adrian Beltré, David Ortiz y el mencionado Suzuki.

Vamos a ver quiénes de estos señores, aparte de sus números, pertenecen a la categoría de elegibles para el Siglo XXI.

Si vamos por sus récords, los números nos dan que Alex Rodríguez y Ricky Herdenson son 1o. y 2o. en el escalafón pero Alex Rodríguez, casi seguro el mejor pelotero de esta centuria, tiene su carrera manchada por uso de sustancias prohibidas y este tribunal de uno (yo) lo elimina por haber faltado el respeto a sus compañeros, al equipo, al público y a su propia vida. Quedan 8.

Ricky Herdenson sería el más completo. Miembro del Salón de la Fama, primero en la historia en carreras anotadas, primero en bases robadas, segundo en bases por bolas (después de B. Bonds que estuviera eliminado también), 24o. en Hits, 1 Guante de Oro. Pero jugó desde el 1979 hasta el 2003 y en esos últimos años jugó muy poco. No creemos que sea justo que lo consideremos del Siglo XXI. Quedan 7.

A Rafael Palmeiro lo eliminamos por la misma razón que a Alex Rodríguez. Aunque su supuesta falta no se acerca en gravedad a lo de Rodríguez y yo personalmente tengo mis dudas de su culpabilidad, este es un país legalista y el veredicto pesa más que la presunción de inocencia. Quedan 6.

David Ortiz fue un gran bateador y tremendamente útil a su equipo pero usted no puede ser completo siendo mayormente un bateador designado. La defensiva es medular en este pasatiempo. Quedan 5.

Mike Trout es sensacional en todos los capítulos pero es muy pronto para incluirlo aquí. Quedan 4.

Albert Pujols es 7o. en jonrones con 622, ha ganado el título de jonrones en 3 ocasiones; dos veces Jugador Mas Valioso, 7o. en carreras impulsadas y Ganado 2 Guantes de Oro, promedio al bate de 304. Contendiente legítimo en este studio.

Adrian Beltré. 22o. en Hits, 36o. en Jonrones, 30o. en carreras impulsadas, 4 All Stars, 5 Guantes de Oro. Bueno a la ofensiva y defensiva. Otro que pudiera ser.

Miguel Cabrera. Último ganador de Triple Corona, 34o. en Jonrones, 33o. en carreras impulsadas, 317 de promedio al bate, 2 títulos de Jugador Mas Valioso, 11 All Stars. Uno de los mejores bateadores de la historia y todavía está produciendo. PERO, tiene un guante de concreto y es menos que mediocre a la defensiva. No es completo.

Después de todo este analísis regresamos al comienzo, nos quedamos con Ichiro Suzuki.

Suzuki batea 311 de por vida, 21o. en Hits, 35o. en bases robadas con 509 y mayor efectividad en robos que Henderson, 10 Guantes de Oro, 10 All Stars, 10 años cosecutivos con más de 200 hits por temporada, está empatado con Pete Rose con la mayor cantidad de zafras de 200 hits. Debutó en 2001, comenzando el siglo y ese año ganó el premio de Novato del Año, la corona de bateo y el galardón de Jugador Más Valioso, caso inédito no ocurrido ni antes ni después.

Los 3089 hits de Ichiro a partir de los 27 años son la mayor cantidad en los anales de MLB, solo detrás de Rose. Desde 1947 el bateador que más se acerca es Stan Musial con 2635.

Ichiro es el mejor primer bate de este siglo, con 2529 imparables desde ese turno, lo que lo coloca de por vida solo detrás de Herdenson (3020) y Rose (2924).

Por ser exepcional a la ofensiva y defensiva así como por usar su velocidad con efectividad y tino, además de ser útil a su equipo considerámos que Ichiro Suzuki ha sido, hasta el momento, el jugador de béisbol mas cómpleto del Siglo XXI.