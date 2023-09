Presos por protestar en Nuevitas podrían recibir una sentencia de hasta 15 años de cárcel

Catorce manifestantes del poblado de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que salieron a protestar en agosto de 2022 en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida, podrían pasar hasta 15 años en prisión, según la petición de la Fiscalía.



Dos de los manifestantes, Mayelín Rodríguez Prado, (La Chamaca), de 22 años de edad, quien trasmitió por Facebook la manifestación, y José Armando Torrente Muñoz, ambos acusados de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado, recibieron una petición fiscal de 15 años de privación de libertad.



A otros 11 implicados por su participación en la protesta les piden 10 años de cárcel por múltiples delitos, precisa el documento de la fiscalía, al que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Se trata de Yennis Artola del Sol, Daiver Leyva Velez, Keiler Velázquez Medina, Meikel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Lisdan Cabrera Bastista, Jimmy Jhonson Agosto, Ediolvis Marín Mora, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto.



Finaliza la lista de los encausados, Wilker Álvarez Ramírez, con petición de 4 años de prisión por encubrimiento del delito de sabotaje.



Familiares de dos de los manifestantes denunciaron este martes a Martí Noticias lo injusto de todo este encausamiento, así como las dramáticas condiciones que enfrentan sus seres queridos en prisión.

Belkis del Sol, madre de Yennis Artola del Sol, pudo conocer a través de otra de las acusadas, Yanelis Valladares Jaime, a la que le piden 10 años, que ella fue quien recibió el documento con la petición fiscal el pasado viernes.



“Oficialmente, a mi hija no le ha llegado nada. Yanelis fue a la que le llegó ese papel en Pastelillo. Entonces ayer hablo con el abogado, y él me dice a mí que él, como abogado, no sabe nada”, aclaró la madre de Yennis.



Sobre la petición de la Fiscalía, opinó que es una exageración. “Eso es demasiado, nada más que por tirar una foto y pasársela a La Chamaca”.



También Belkis Méndez, desde Nuevitas, la abuela de Mayelín Rodríguez Prado, dijo que ellos tampoco han recibido el documento.

“Ellos no nos han informado a nosotros nada, ya ahorita voy a llamar al abogado, como él no lo va a saber. Yo no me explico, porque ellos no han hecho nada malo como para que me le metan tantos años a esa niña”, enfatizó su abuela.



Mayelín se encuentra en precarias condiciones en la prisión Granja 5, alertó su abuela.



“Y ver la niña allí, que se le está cayendo el pelo, que esta alterada de los nervios. Inclusive, otra presa que la agredió a ella, que quiso matarla hace como dos semanas atrás. Es una presa que es de La Habana, que tiene muchos años echados”, explicó Belkis.



Mientras que Yennis, madre de dos hijos, también está en delicado estado de salud en el propio penal, argumentó su madre.



“Ella es diabética y entonces ahora está presentando un problemita en el corazón… Todavía no la han llevado (a verse con un especialista) porque no le han podido sacar el turno. Yennis tiene 38 años, ella tiene dos hijos”, recordó su madre.



Decenas de personas fueron detenidas por efectivos del Ministerio del Interior durante y después de las protestas populares, los días 18 y 19 de agosto de 2022, en la localidad de Pastelillo, Nuevitas, en la provincia de Camagüey.