Presos del 11J en Matanzas trasladados de prisión sin motivo aparente

Trasladan desde la prisión de Agüica, en Matanzas, a cinco presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Cárdenas, sentenciados por los presuntos delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos”.



Se trata de Yonay Moreu Leal, con 15 años de condena, Chadrián Villa Seguín, condenado a 11 años y Lázaro García Herbello, con 13 años de sentencia, los tres fueron enviados ahora para el Combinado Sur, también en el territorio yumurino.



Mientras que Daniel Yoel Cárdenas, con 15 años de condena y Erián José Scull Villa, con 13 años de cárcel, ahora están en el penal de Canaleta, en el poblado de Perico.



Todos fueron juzgados por los delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos”, informó a Martí Noticias Marbelis Vázquez Hernández, esposa de Daniel Yoel Cárdenas.



“El traslado lo hicieron el sábado, estas son las santas horas que todavía él no me ha podido llamar, me pude enterar por la mediación de otros familiares que estaban allá en Agüica y ellos le pidieron de favor que se comunicaran conmigo y el resto y nos dijeran que iban a ser trasladados.



No sabemos el motivo del traslado, ellos son los que a más años fueron sancionados, quiere decir que fueron ellos nada más que tienen entre 12, 14 y 15 años”, explicó Vázquez Hernández.



Las condiciones en las cárceles en las que se encuentran los manifestantes del 11 de julio de 2021 son precarias, alertó la esposa de Daniel Yoel.

“Mi esposo tiene hasta anemia, la comida que le estaban dando era como una sopa que no se sabía qué era aquello, con cáscaras de plátanos, terrible allí, de medicamentos nada, mi esposo padece de la gota y nunca le dan los medicamentos cuando está en crisis, tú se los llevas también y ellos tampoco se los dan”, denunció Vázquez Hernández.



Marbelis Vázquez recordó que el día en que su esposo fue arrestado dentro de su casa, el 13 de julio de 2021 a las 11 de la mañana por miembros de las brigadas especiales del Ministerio del Interior (MININT), sufrió un disparo por parte de uno de los Boinas Negras en la parte trasera de la cabeza, que no penetró, pero sí le ocasionó una enorme herida, hecho ocurrido delante de sus dos hijos gemelos, de dos años y su hijastra de 12 años de edad, abuso policial que fue desestimado durante el juicio militar, explicó su esposa

“Bueno, yo estuve ciento y pico de días sin saber de él y me dijo que no fue hospitalizado, en todo el camino, aún herido así, le dieron golpes, cuando llegaron a la celda también le dieron más golpes y le dijeron que él no iba a ser hospitalizado, porque él había sido manifestante del 11 J y la herida se la dejaron abierta y todo así”, explicó Vázquez.

En un video publicado en redes sociales, por la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería muestra la denuncia de Marbelis Vázquez Hernández, que filmó el momento en que un grupo de boinas negras entró por la fuerza en su vivienda y le dispararon a su esposo, Daniel Yoel Cárdenas Díaz. La casa está ubicada en Campiña 772 y Palma, en Cárdenas, Matanzas.



“En el juicio, a él le negaron presentar sus testigos de pruebas a favor de él, todas las pruebas fueron en favor de la fiscalía militar y a nosotros no nos dejaron presentar pruebas de video ni de imágenes ilustrativas ni nada”, recordó Vázquez Hernández .