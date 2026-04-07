Preso político Alexander Fábregas lleva 55 días en una celda de castigo

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El preso político Alexander Fábregas se encuentra desde hace casi dos meses en una celda de castigo, aislado de la población penal, en la prisión La Pendiente, en Santa Clara.

Desde la ciudad de Sancti Spíritus, la madre de Fábregas, Luisa María Milanés, explicó lo ocurrido a Martí Noticias. "Hace hoy 55 días que mi hijo está en una celda de seguridad penal solo por defender a otro preso, una situación extrema", denunció.

Alexander Fábregas, de 34 años, fue condenado a siete años de privación de libertad por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, tras ser declarado culpable del delito de "propaganda contra el orden constitucional" por publicar críticas al régimen de Miguel Díaz-Canel en redes sociales.

Expertos legales señalan que esta es una figura penal usada reiteradamente por las autoridades cubanas para castigar el ejercicio efectivo de la libertad de asociación, la libertad de expresión y derechos políticos como el sufragio, tanto activo como pasivo, y la participación en la vida política del país.

Fábregas ya había cumplido previamente una sanción de nueve meses de cárcel por el delito de instigación a delinquir, vinculado a una transmisión en vivo en Facebook durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en Sancti Spíritus.

"Pido libertad para mi hijo y para todos" los presos políticos, dijo Milanés.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)