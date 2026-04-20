Presionan para que jefe electoral de Perú sea cambiado para la segunda vuelta
La candidata Keiko Fujimori se muestra a favor para que sea removido del cargo, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú debido a irregularidades en las presidenciales...Extraditan de Venezuela hacia Panamá a presunto terrorista vinculado con Hezbolá
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