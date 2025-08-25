Presidente Trump expresa su deseo de reunirse con líder de Corea del Norte, Kim Jong Un

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le gustaría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de que concluya el año y apeló a la celebración de una cumbre entre los líderes de ambas Coreas.

"Espero reunirme con Kim Jong Un en un futuro, cuando sea apropiado... Me gustaría verle este año", afirmó justo antes de una cumbre en la Casa Blanca con el nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung..

"Haremos que las relaciones (diplomáticas) sean mejores", comentó.

Trump, quien se reunió en varias ocasiones con Kim Jong Un durante su primer mandato, calificó de “muy buena” su relación con el líder norcoeano.

"Tengo muy buena relación con Kim Jong Un", declaró. "Mucha gente diría: 'Oh, qué mal. No, es buena. De hecho, algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Fue muy amable conmigo. Tuvimos dos reuniones, dos cumbres. Nos llevamos de maravilla".

Por su parte, el presidente sudcoreano Lee comentó que esperaba que Trump pudiera “traer la paz a la península de Corea, la única nación dividida del mundo”.

Antes de llegar a Estados Unidos, también expresó su deseo de mantener una conversación "sin restricciones" con Trump sobre la desnuclearización de Corea del Norte, un asunto que, dijo, considera "muy importante" para el conjunto de la sociedad surcoreana.

Kim ha prometido acelerar su programa nuclear y condenando los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Las reuniones con Kim en el primer mandato de Trump redujeron las tensiones pero no lograron un acuerdo duradero.

Desde entonces, Kim ha fortalecido su relación con Rusia, con el envío de tropas para luchar por Rusia en Ucrania, y continuando con su negativa a desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte.