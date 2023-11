Posponen juicio de académica Alina Bárbara López Hernández; "por tres razones", dice la intelectual

Las autoridades judiciales cubanas pospusieron para el 28 de noviembre el juicio contra la reconocida intelectual Alina Bárbara López Hernández, que había sido previsto para doce días antes, el 16 de noviembre de 2023.

De acuerdo al Auto del Tribunal Municipal de Matanzas, la jueza Adahara Ana Guillermo Prado estipuló que "atendiendo a la coincidencia de varios actos judiciales en la persona de la jueza ponente del asunto para el día que estaba señalado”, se anuló el juicio oral dispuesto para el 16 de noviembre y se postergó para el 28 de noviembre.

Para López Hernández, la posposición nada tiene que ver con la ocupación de la magistrada, sino que se debe a tres razones relevantes:

La perentoria revisión de los derechos humanos en Cuba en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

La visita a La Habana de un representante de la Unión Europea (UE)

Y la encrucijada en la que se han puesto las autoridades con el procesamiento legal por el delito de desobediencia a una intelectual crítica al régimen.

“Yo pienso que hay dos cuestiones fundamentales, o, quizás, hasta tres; una es que el juicio lo pusieron en una fecha en que coincide con la rendición de cuentas del Gobierno cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y era bastante sintomático que ese mismo día se estuviera celebrando un juicio que es escandaloso”, indicó a Martí Noticias la ensayista, historiadora y periodista.

El 15 de noviembre el gobierno deberá rendir cuentas al EPU, sobre la situación de los derechos humanos, como lo hacen todos los países miembros de la ONU.

En este sentido, el representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, escribió recientemente en la red social X que "Cuba honra sus compromisos y obligaciones" con las herramientas internacionales de derechos humanos que ha suscrito.

Unos días después del EPU, llegará a La Habana el relator especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, en una visita enmarcada en la discusión sobre derechos humanos que plantea el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) que firmaron Bruselas y La Habana en 2016.

“Llega Gilmore con la delegación que Cuba se comprometió a recibir para hablar sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y, evidentemente, que se diera este juicio dentro de los días en que está Gilmore de visita aquí también era bastante escandaloso”, consideró la también filósofa y editora.

“Yo creo que también lo están demorando porque para el tribunal va a ser muy difícil, y cuando digo para el tribunal me refiero para los que han instrumentado este caso, este proceso tan arbitrario, es muy difícil tomar cualquier determinación”, detalló López Hernández, que ha sido objeto de acciones represivas de la policía política como la prohibición de salida del país, detenciones injustas y hostigamiento que desembocaron en un proceso legal contra ella.

“Por un lado, si gano el juicio, si soy exonerada, eso enviaría un mensaje de empoderamiento ciudadano que diría, tienen razón aquellos que se niegan a admitir las presiones ilegales de la Seguridad del Estado mediante las entrevistas que son maneras de presionar para que no se ejerza el criterio, la opinión pública, la libertad de expresión y demás”, señaló la académica.

“Si pierdo, yo dije y lo sostengo, que no voy a admitir ningún tipo de multa ni mucho menos. O sea, yo no reconozco la legalidad de este proceso y simplemente no voy a aceptar una sentencia que no sea la exoneración”, advirtió.

“Esto les crea una situación difícil porque tendrían entonces que encarcelarme y ya dije, también, que si voy a prisión me voy a plantar, o sea, no voy a admitir ningún tipo de disciplina del penal y eso haría que ellos estén, el gobierno, bajo el foco de las miradas de muchos organismos internacionales y yo creo que esos son los tres elementos. Yo creo que ellos tienen las de perder con cualquiera de las determinaciones que tomen: gane o pierda yo, siempre van a perder ellos”, recalcó la intelectual.