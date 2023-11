Polémica entre cubanos por conciertos de Norah Jones en La Habana

El anuncio de los conciertos de la cantante estadounidense Norah Jones en La Habana durante febrero de 2024 desató opiniones encontradas entre los cubanos.

“En realidad no se trata de ningún intercambio, se trata de un evento exclusivo que está promocionado por el Ministerio de Cultura, por los oficiales de GAESA [Grupo de Administración Empresarial, SA] y por un grupo de emprendedores privados muy conectados al régimen, que son los que están organizando este tour de cuatro días por La Habana, que incluye un alojamiento en el Hotel Grand Aston que pertenece al [Grupo Empresarial] Gaviota que es de los militares”, indicó a Martí Noticias, el periodista cubano exiliado en México, José Raúl Gallego.

“El pueblo cubano no puede pagar 3.500 dólares para entrar a ningún tipo de concierto, sea de quien sea. De hecho, ahora mismo, el pueblo cubano, una de sus menores preocupaciones es ir a ver tocar a alguien, porque ni siquiera tienen que comer mientras están promoviendo este tipo de evento que todos sabemos que son para beneficio económico del régimen y sus allegados”, resaltó.

La página web que promociona el viaje a Cuba de Jones se refirió a que "este intercambio educativo y cultural tiene como objetivo fomentar una comprensión más profunda de la importancia artística e histórica de Cuba".

Los promotores invitan a la compra de un paquete -de entre 3.500 y 8.600 dólares- con opciones como el acceso a los dos conciertos, asistir a las pruebas de sonido de la banda previas a los espectáculos y a una clase magistral que Jones y Brian Blades impartirán a estudiantes de música en el Instituto Superior de Artes (ISA).

En este sentido, Gallego recordó que los mismos que promocionan el anunciado intercambio cultural y educativo tienen censurados en Cuba a artistas como Willy Chirino y Celia Cruz o como Los Aldeanos.

“Acaban de decir en televisión nacional que Yotuel Romero no puede entrar a Cuba porque pone en peligro la seguridad nacional. Tienen preso a Maikel Osorbo, que tiene dos Grammys ganados y así, una lista de irregularidades infinitas que ponen sobre la palestra la verdadera esencia represiva de ese régimen que se quiere presentar como abierto al mundo”, señaló el periodista cubano.

Sin embargo, la intérprete estadounidense, ganadora de nueve premios Grammy, expresó sentirse muy emocionada por la oportunidad de presentarse por primera vez en Cuba, y su visita ha sido aplaudida por muchos.

"¡Emocionada de ir a Cuba por primera vez como parte de un intercambio cultural y educativo! Espero conocer más del rico patrimonio musical del país y compartir mi música a través de dos espectáculos en el histórico teatro Martí el 17 y 18 de febrero", dijo Jones en Facebook.

“Será grandioso. Te encantará el pueblo cubano. Merecen disfrutar de tu talento. Le cantarás a las personas que luchan por superar las dificultades todos los días. No prestes atención a los que odian. Gritan, pero eso es todo. Gritos de odio y división. Traerás alegría y amor al pueblo cubano. ¿Cómo es posible negar o poner obstáculos al amor? Encontrará calidez y amistad en Cuba. Verás un país pacífico y gente trabajadora que te demostrará amor”, declaró Valia Rodríguez, en comentarios en Facebook al anuncio de la artista.

Para el comunicador Luis Cino, "eso es para turistas, igual que el festival que hicieron en el Cayo Santa María".

"Lo que pasa que el elenco de artistas que fue era pésimo, ahora es Norah Jones, que es famosa, más atractiva, una artista de calidad”, señaló Cino desde la capital cubana en conversación con nuestra redacción.

El Santa María Music Fest es un festival musical celebrado del 17 al 20 de agosto de 2023, en Cayo Santa María, al que asistieron artistas internacionales y nacionales como el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, los puertorriqueños Arcángel y Ñengo Flow, el reguetonero Tito el Bambino y el salsero cubano Isaac Delgado.

“Esto es una jugada de régimen para seguir recaudando dinero de los turistas, en su desesperada búsqueda de los dólares. Lo que pasa es que me parece que han exagerado con los precios. Leo, que son unos paquetes turísticos, que incluyen el concierto y el alojamiento en el Hotel Grand Aston cuyos precios, oscilan entre 3.000 y 8.000 dólares. Creo que no hay mucha gente dispuesta a pagar esa cantidad por ver a Norah Jones a estas alturas, que es una buena cantante, pero no está en su mejor momento ya, ni nunca fue de las más famosas, no es Aretha Franklin, ni Paul McCartney, ni Elton John. No es un concierto para los cubanos, o sea, no va a actuar para el pueblo cubano como hicieron los Rolling Stones cuando estuvieron en el año 2016; y ella dice que está muy ilusionada, es muy ingenua o yo no sé”, subrayó Cino.

En 2016, durante el deshielo impulsado por el presidente Barack Obama, la banda británica Rolling Stone presentó un concierto en la Ciudad Deportiva de La Habana en el que se calculó la asistencia de 400.000 personas.

La administración Obama también apeló al "intercambio cultural y educativo". Por esto, algunos ven el evento como un paso para el acercamiento entre Washington y La Habana.

“Yo no estoy en contra de los intercambios culturales, si fuera realmente un intercambio pueblo a pueblo, pero no lo es. Viene a dar una serie de conciertos en una serie de lugares en los que el pueblo de Cuba no tiene acceso”, precisó el escritor Gabriel Barrenechea, residente en La Habana.

“Por lo demás, me parece que es una artista a la que ‘ya pasó su carnaval’ porque no es alguien que esté de moda”, comentó.

Barrenechea agregó que la asistencia de los cubanos a los conciertos sería regulada como siempre ha sido cuando de espectáculos importantes se trata, como el del cantante cubano Pedro Luis Ferrer, cuyas entradas fueron otorgadas a personas escogidas del Ministerio de Cultura y organismos políticos.

“Todo el mundo sabe quién va a ir a esos conciertos: una selección de la Juventud (Unión de Jóvenes Comunistas), una selección del Ministerio de Cultura, una selección de Villa Marista (Cuartel General de la Seguridad del Estado). Si fueran intercambios pueblo a pueblo, que den un concierto público y libre para la juventud habanera, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay miedo con los conciertos públicos”, puntualizó Barrenechea.

La polémica desatada por las presentaciones de Jones en la isla desembocó, por parte de algunos internautas, en ataques contra Estados Unidos:

La usuaria de Facebook, Yaritza Ramírez, escribió que “a Nora le va a ser difícil volver a tocar en Estados Unidos que, desde hace décadas mantiene una cárcel en Guantánamo, Cuba, dónde torturan presos y violan descaradamente los derechos humanos, además si Cuba tiene el mismo régimen desde 1959, Estados Unidos lo tiene desde 1852. Desde 1852 en Estados Unidos solo gobiernan demócratas o republicanos que al final son lo mismo”.

Norah Jones, que además de cantante es compositora, pianista y actriz, nació en Nueva York hace 44 años. Su trayectoria musical se inició con la publicación de su primer álbum “Come Away With Me”, salido a la venta en febrero de 2002. Desde entonces ha vendido más de 40 millones de copias de sus discos.