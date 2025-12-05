Enlaces de accesibilidad

Personalidades acompañarán a María Corina Machado en entrega del Nobel de la Paz

Tres presidentes latinoamericanos y una congresista de Estados Unidos estarán junto a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz.

