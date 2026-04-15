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Periodista cubano Yeris Curbelo seguirá preso hasta 2026 tras rechazo de libertad condicional

Yeris Curbelo Tomado de su perfil de Facebook
Yeris Curbelo Tomado de su perfil de Facebook

Sumario

  • Las autoridades cubanas negaron por segunda vez la libertad condicional al periodista independiente y preso político Yeris Curbelo Aguilera, condenado a dos años por un proceso judicial cuestionado tras cubrir protestas en Caimanera en 2023.
  • La familia denuncia condiciones precarias, mala alimentación y atención médica deficiente en el Combinado de Guantánamo, donde cumple su condena.
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Las autoridades cubanas negaron en marzo, por segunda ocasión, la libertad condicional al periodista independiente y preso político Yeris Curbelo Aguilera, encarcelado en un proceso judicial dudoso tras cubrir las protestas antigubernamentales en Caimanera, Guantánamo, en mayo de 2023.

La noticia fue confirmada a Martí Noticias por su esposa, Odalis Legrá Castellanos, quien detalló la situación del periodista en el centro correccional anexo a la prisión Combinado de Guantánamo, donde Curbelo cumple una condena de dos años de privación de libertad.

“Es preocupante y triste las condiciones precarias y la alimentación pésima que ponen en riesgo la salud de los internos, siendo esto uno de los problemas que más nos afecta, que son muchos los casos de desnutrición y bajo peso que existen, además de la pésima atención médica que hay en el Combinado de Guantánamo”.

Niegan por segunda vez libertad condicional al periodista preso Yeris Curbelo
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Niegan por segunda vez libertad condicional al periodista preso Yeris Curbelo
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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El comunicador fue sentenciado en septiembre de 2024 por un tribunal local bajo el cargo de lesiones leves. En junio de ese año, Curbelo y su hijo fueron atacados frente a su vivienda. El periodista sufrió heridas en una mano que requirieron sutura, sin embargo fue él quien resultó encarcelado.

De los cuatro agresores identificados, solo uno fue llevado a juicio y resultó absuelto. Los otros tres participaron como testigos, a pesar de que la vivienda del reportero fue apedreada durante el incidente.

La defensa de Curbelo presentó certificados médicos de sus lesiones para demostrar que fue víctima en el suceso. Sin embargo, estas pruebas no fueron consideradas por el tribunal al momento de dictar la sentencia.

Curbelo, colaborador de CubaNet y Palenque Visión, reportó las protestas en el municipio de Caimanera en mayo de 2023. Su labor dio visibilidad a la detención y condena de varios jóvenes que se manifestaron en la localidad fronteriza con la base estadounidense de Guantánamo.

Debido a su activismo, tanto él como su esposa perdieron sus empleos estatales años atrás. El periodista también ha sido multado bajo el Decreto-Ley 370 por sus publicaciones críticas al régimen en redes sociales.

La familia ha denunciado que el proceso por un delito común fue la estrategia de las autoridades para encarcelarlo por su labor informativa. La condena de Curbelo debe finalizar en septiembre de 2026.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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