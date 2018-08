Vietnam: periodista acusado de "socavar la unidad" del país en Facebook

El director ejecutivo del periódico oficial vietnamita Tuoi Tre, recientemente suspendido por publicar "noticias falsas", se enfrenta a un castigo después de que publicara un artículo en los medios sociales para promover las divisiones entre las mitades norte y sur del país.

El editor ejecutivo Nguyen Ngoc Vinh había escrito un editorial en su página de Facebook el mes pasado titulado "El jefe del partido [comunista en el poder] debe ser del norte y tener una fuerte ideología", lo que llevó a la dirección del periódico a ordenarle que escribiera una autocrítica antes del 7 de julio por fomentar la discordia en Vietnam.

Después de negarse a escribir la autocrítica, sus supervisores le escribieron una carta fechada el 26 de julio -de la que Vinh publicó una copia en su página de Facebook el domingo- diciendo que su artículo violaba las leyes vietnamitas y las reglas internas de Tuoi Tre porque "daba alguna indicación de que dividía regiones y socavaba la unidad del pueblo".

El artículo era "falso, inventado e irrespetuoso para una serie de organizaciones e individuos", decía la carta, añadiendo que la dirección del periódico está actualmente revisando su caso y emitirá un castigo.

La disidencia no se tolera en la nación comunista y utilizan un conjunto de disposiciones vagas en el código penal para detener a docenas de escritores y blogueros.

Vinh el martes desestimó las afirmaciones de la carta, diciendo al servicio vietnamita de Radio Asia Libre (RFA) que las acusaciones "carecían de pruebas" y diciendo que no había "hecho nada malo". "He acatado todas las leyes y las reglas internas de Tuoi Tre", dijo. "No sólo citaron las reglas de Tuoi Tre, sino también otros documentos legales y'10 ética que los periodistas deben seguir', para demostrar que estoy equivocado, pero no estoy de acuerdo". Señaló que "muchos periodistas vietnamitas" escriben artículos en los medios sociales sobre temas que "creen que son difíciles de transmitir a través de los medios oficiales".

Cierre del sitio

Las acusaciones contra Vinh llegaron una semana después de que las autoridades cerraran el sitio de noticias en línea de Tuoi Tre durante tres meses, acusando al popular medio de comunicación de difundir "noticias falsas" y promover la división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.

En la decisión del 16 de julio pasado de Luu Dinh Phuc, jefe del Departamento de Medios de Comunicación del Ministerio de Información y Comunicación de Vietnam, se citó especialmente un artículo del 19 de junio que decía que el presidente de Vietnam había pedido una ley que permitiera las protestas públicas, calificando la historia de falsa, dijeron los medios locales.

Mientras tanto, una historia de Tuoi Tre del 26 de mayo de 2017 había dibujado un comentario de los lectores que sugería que la ausencia de proyectos de desarrollo de superautopistas en el delta del Mekong en el sur de Vietnam se debía a prejuicios regionales por parte de los funcionarios en el norte del país, una opinión que, según las autoridades, promovía la desunión en el país.

A Tuoi Tre también se le impuso una multa de 220 millones de dong vietnamitas (9.500 dólares estadounidenses aproximadamente), y sólo la versión en línea del periódico se vio afectada por la suspensión, según informes de los medios de comunicación.

Hablando en condición de anonimato, un periodista que trabaja en Vietnam describió la acción del gobierno contra Tuoi Tre como un hito en las restricciones estatales a la libertad de expresión, diciendo: "Para la prensa, este es un acontecimiento histórico, porque Tuoi Tre es un símbolo de la prensa en Saigón [Ciudad de Ho Chi Minh] en particular, y más generalmente en Vietnam mismo".

Alrededor de 900 medios de comunicación oficiales operan en Vietnam bajo la supervisión del departamento de Propaganda y Capacitación del Comité Central , según el Ministerio de Información y Comunicación.

La disidencia no se tolera en la nación comunista y las autoridades utilizan rutinariamente un conjunto de disposiciones vagas en el código penal para detener a docenas de escritores y blogueros.

Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, dijo en abril que si bien los medios de comunicación tradicionales de Vietnam están "completamente controlados... los ciudadanos periodistas defienden la libertad de informar con gran valor, y la respuesta del gobierno ha sido despiadada".

En septiembre de 2015, Do Hung, director ejecutivo adjunto de la edición en línea del periódico oficial Thanh Nien, fue degradado y se le revocó su licencia de periodista después de publicar un chiste sobre el fundador del líder revolucionario comunista Ho Chi Minh y el héroe de la última guerra, el general Vo Nguyen Giap, en su página de Facebook para conmemorar el Día Nacional de Vietnam.