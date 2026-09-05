"Patrullas, Boinas Negras y Boinas Rojas": al menos dos detenidos en protesta de La Habana

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Vecinos del reparto Fontanar, en el municipio Boyeros de La Habana, protagonizaron una protesta en la noche del viernes contra los apagones prolongados y la falta de agua. La manifestación fue reprimida con una amplia presencia de tropas especiales y policía.



Una testigo de lo ocurrido que habló a Martí Noticias horas después de la protesta y el periodista José Raúl Gallego, quien divulgó videos del hecho, aseguran que la policía detuvo al menos a dos personas: una mujer y un joven.

El cacerolazo y el bloqueo de la Avenida Rancho Boyeros, a la entrada del barrio, cerca del semáforo y la parada, se produjero alrededor de las 9:30 PM, dijo Dania Cepero a nuestra Redacción.

Hasta el momento no se han confirmado oficialmente las identidades de los detenidos ni su paradero.

Cepero habló a Martí Noticias sobre la manifestación espontánea a la que se fueron uniendo varias personas que "no dejaban pasar los carros y empezaban a tirar cosas a los carros".

"Después vinieron cinco perseguidoras, habían detenido a una mujer y a un muchacho, en la vía, Vino la policía, vinieron las Boinas Negras, las Boinas Rojas", relató.

"Aquí nunca había pasado esto, Fontanar es muy pasivo, pero es demasiado. No nos están poniendo casi la luz, no había agua, fue un día fatal, sin agua, sin luz".

La protesta forma parte de una serie de cacerolazos en La Habana motivados por la grave crisis energética.