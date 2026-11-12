Padres Escolapios denuncian vandalismo y saqueo de su patrimonio en Cuba (VIDEO)

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La sustracción de la reja del panteón de los Padres Escolapios en el cementerio viejo de Guanabacoa ha reavivado las denuncias de esta congregación religiosa sobre el deterioro, los saqueos y la falta de protección de su patrimonio histórico en Cuba.

El padre Iván Guerra Álvarez explicó a Martí Noticias que los responsables cortaron la estructura metálica, que se encontraba empotrada en los cimientos del panteón. También ingresaron al recinto, abrieron el osario y profanaron el lugar.

El sacerdote aseguró que presentó una denuncia ante la Policía de Guanabacoa, pero que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido respuesta ni los agentes se habían personado en el lugar.

"Hice la denuncia respectiva, dejé mi número de teléfono, incluso el fijo de la comunidad. Supuestamente me iban a llamar para ir al lugar de los hechos y todavía no se han pronunciado, ni han venido ni han dicho más nada", afirmó.

El incidente se suma a otros hechos denunciados durante aproximadamente un año y medio. Según Guerra Álvarez, el antiguo convento y el colegio de los Escolapios en Guanabacoa han sido objeto de saqueos, con la sustracción de puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y entrepisos.

La orden religiosa católica ha reclamado ante distintas instancias gubernamentales la devolución del antiguo convento y la recuperación del colegio, nacionalizados en la década de 1960. Sin embargo, el religioso considera que no ha existido una respuesta efectiva para detener el deterioro de estos inmuebles.

La reclamación tiene una dimensión histórica, señaló Guerra Álvarez: "Nosotros estamos pidiendo la génesis de lo que es la Escuela Pía en América. Fuimos la primera presencia de América, salida de Europa hacia Cuba por parte de los Padres Escolapios".

El sacerdote destacó que por las aulas de la institución pasaron importantes figuras de la historia cubana y advirtió que la pérdida de estos espacios supondría la desaparición de una parte significativa de la memoria educativa de la nación.

Incendios en La Parroquia de San Nicolás

A las denuncias en Guanabacoa se suma la situación de la parroquia de San Judas y San Nicolás, en Centro Habana, que sufrió seis incendios en poco más de un año. El último destruyó una de sus puertas laterales y estuvo a punto de afectar el techo del templo, una estructura con aproximadamente tres siglos de historia.

En este caso, Guerra Álvarez reconoció la intervención de las autoridades municipales de Centro Habana, que actualmente realizan reparaciones exteriores en la iglesia.

Ante los reiterados incidentes, los Escolapios han solicitado medidas de protección como tapiar los accesos a los edificios abandonados y limitar la entrada de personas ajenas a las instalaciones. La comunidad también ha tenido que instalar cámaras de vigilancia y alarmas para proteger sus espacios.

El religioso considera que existe abandono y falta de diligencia en la protección del patrimonio histórico y religioso. Advirtió, además, que las gestiones para denunciar los hechos y garantizar la seguridad consumen tiempo y recursos que deberían dedicarse a la labor pastoral y comunitaria.

Pese a las dificultades, Guerra Álvarez aseguró que la congregación mantiene su compromiso con los cubanos y con la educación como instrumento de transformación social.

Los Padres Escolapios se preparan para cumplir 170 años de presencia en Cuba en 2027. El sacerdote concluyó con un llamado a la cooperación entre los cubanos dentro y fuera de la isla, al respeto por las diferencias y a la defensa de los espacios que forman parte de la identidad nacional.

"La preocupación de una comunidad religiosa no debe ser los robos que le hacen, ni las veces que se meten en una iglesia. Nuestra labor principal es acompañar a nuestro pueblo", expresó.